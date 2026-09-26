¡Pilas! Cortarán la luz en 15 barrios de Bucaramanga: revise si está el suyo

Área metro

Habitantes de 15 barrios de Bucaramanga deberán tomar precauciones ante las interrupciones programadas del servicio de energía que realizará la Electrificadora de Santander, ESSA, como parte de trabajos de mantenimiento y modernización de su infraestructura eléctrica.

Para este lunes 28 de septiembre, ESSA informó que adelantará trabajos en la Subestación Principal con el propósito de modernizar elementos de un circuito y fortalecer la prestación del servicio. Debido a estas labores serán necesarias dos interrupciones breves: la primera entre las 5:00 y las 5:30 de la mañana y la segunda entre las 4:30 y las 5:00 de la tarde.

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Las suspensiones cobijarán a Villa Rosa, San Cristóbal, Esperanza III, El Plan, José María Córdoba, La Juventud, Esperanza II, Transición, Mirador Norte, Lizcano I, Lizcano II, Regadero Norte, Esperanza I, Villa Helena y Los Ángeles.

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Pero los habitantes de estos sectores deberán estar atentos también al martes 29 de septiembre. De acuerdo con la programación de suspensiones de ESSA, para ese día aparece una nueva interrupción entre las 5:00 y las 5:30 de la mañana en los mismos 15 barrios, igualmente relacionada con labores de mantenimiento de subestaciones.

La empresa recomendó a los habitantes de los sectores involucrados adoptar medidas para proteger electrodomésticos, computadores y demás equipos que funcionen con electricidad durante las intervenciones programadas.

ESSA también pidió evitar cualquier trabajo o actividad que implique acercamiento a las redes eléctricas durante las suspensiones. Aunque exista un horario establecido, la compañía advierte que el servicio podría restablecerse en cualquier momento, por lo que las redes deben considerarse energizadas.

Los trabajos hacen parte del programa de modernización y remodelación de subestaciones que adelanta la Electrificadora de Santander en su área de influencia, con el que busca fortalecer la infraestructura y mejorar la confiabilidad en la prestación del servicio.

Horarios para tener en cuenta

Lunes 28 de septiembre

5:00 a. m. a 5:30 a. m.

4:30 p. m. a 5:00 p. m.

Martes 29 de septiembre

5:00 a. m. a 5:30 a. m.

Los horarios corresponden a la programación conocida hasta el momento y pueden estar sujetos a modificaciones operativas de la empresa.