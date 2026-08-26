Murió Pastor Julio Delgado, uno de los grandes referentes empresariales de Santander

Santander

El sector empresarial de Santander está de luto tras confirmarse este miércoles 26 de agosto el fallecimiento de Pastor Julio Delgado Hernández, reconocido empresario cuya trayectoria estuvo ligada durante décadas al comercio y la distribución de productos de consumo masivo.

Pastor Julio nació en la vereda San Benito, en Lebrija, Santander, y desde muy joven comenzó a trabajar. Antes de los 14 años aprendió el oficio de zapatero y posteriormente se desempeñó como mensajero en la Gobernación de Santander.

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A los 17 años recibió una liquidación de apenas $4,50 de la época y, siguiendo el consejo de su madre, comenzó a vender panela en la Plaza Central de Bucaramanga. Con el tiempo amplió su actividad a la comercialización de arroz, harina y otros granos.

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Tras años de trabajo y ahorro, adquirió participación en el Granero Oriental y posteriormente decidió llevar directamente los productos hasta los comerciantes de diferentes municipios.

Esa visión dio origen en 1973 a Distribuciones Pastor Julio Delgado, empresa que con los años expandió sus operaciones por Santander y otros departamentos del país.

Para 2023, la compañía atendía más de 22.000 establecimientos, tenía centros de distribución en varias ciudades y contaba con cerca de 500 colaboradores.

En 2024 logró ingresar al listado de las 1.000 empresas más grandes de Colombia.

Su trayectoria también estuvo vinculada a Supermercados Más x Menos y a diferentes proyectos empresariales que dejaron huella en el comercio santandereano.

Pastor Julio compartió más de 67 años con su esposa, Graciela Duarte, “Chelita”, con quien tuvo cuatro hijos.

En sus últimos años destacó principios como la honradez, la lealtad, el cumplimiento de la palabra y el buen trato hacia los trabajadores.

En 2023, Fenalco Santander reconoció la trayectoria de su empresa con el Mercurio de Oro.

Su fallecimiento generó mensajes de pesar por parte de dirigentes gremiales y empresariales de la región, quienes resaltaron su visión, disciplina y aporte al desarrollo económico de Santander.

Hasta el momento no se ha informado públicamente la causa de su muerte ni se conocen detalles oficiales sobre las exequias.



