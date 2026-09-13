Tragedia en Santander: dos jóvenes murieron en choque con bus de Martín Elías Jr.

Santander

Una tragedia vial se registró durante la madrugada de este domingo en una carretera de Santander. Dos jóvenes que se movilizaban en una motocicleta perdieron la vida después de verse involucrados en un fuerte choque con el bus que transportaba a integrantes de la agrupación musical del cantante vallenato Martín Elías Jr.

El siniestro ocurrió hacia las 3:00 de la mañana, en el kilómetro 7 de la vía que comunica a Puente Nacional con Barbosa. Las víctimas fueron identificadas como Carlos Ferney León Chamarro, de 26 años, y José Ángel Chamarro Ayala, de 27 años.

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Según la información conocida de manera preliminar, los dos hombres se movilizaban en una motocicleta cuando se produjo el impacto con el vehículo de servicio especial en el que viajaban los músicos.

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La gravedad del accidente provocó que ambos ocupantes de la motocicleta perdieran la vida. Al lugar llegaron organismos de emergencia y unidades de la Seccional de Tránsito y Transporte, encargadas de realizar la inspección y recopilar los elementos necesarios para reconstruir lo sucedido.

¡TRAGEDIA EN UNA VÍA DE SANTANDER! Carlos Ferney León Chamarro, de 26 años, y José Ángel Chamarro Ayala, de 27, perdieron la vida durante la madrugada de este domingo tras un fuerte choque entre la motocicleta en la que viajaban y el bus que transportaba a los integrantes de la… pic.twitter.com/H8zsbOTE7k — loquepasaencolombia (@Loquepasaenbuca) September 13, 2026

El bus regresaba de una presentación

El vehículo involucrado transportaba a los integrantes de la agrupación de Martín Elías Jr., quienes, al parecer, regresaban de una presentación realizada durante la noche anterior en Chiquinquirá, Boyacá.

Hasta el momento no se han conocido reportes sobre personas lesionadas entre los ocupantes del bus. El cantante y su equipo tampoco se habían pronunciado públicamente sobre lo sucedido.

La noticia causó conmoción entre seguidores del artista y habitantes de la región, especialmente por la gravedad del accidente y el fallecimiento de los dos jóvenes.

¿Cómo ocurrió el accidente?

El capitán José Javier Caballero, de la Seccional de Tránsito de la Policía de Santander, informó que los primeros análisis indicarían que la motocicleta habría ocupado el carril por el que se desplazaba el bus.

Sin embargo, se trata de una conclusión preliminar que deberá ser respaldada por los peritajes, las evidencias encontradas en la carretera y las declaraciones recopiladas por las autoridades.

Las investigaciones también deberán establecer la velocidad de los vehículos, las condiciones de visibilidad y el estado de la vía en el momento del choque. Por ahora, las autoridades no han entregado un informe definitivo que determine responsabilidades.

Versiones iniciales mencionaban otras posibles circunstancias alrededor del accidente, pero estas no han sido confirmadas oficialmente. Por esta razón, las autoridades pidieron evitar especulaciones mientras termina el proceso de reconstrucción del siniestro.

Los cuerpos de Carlos Ferney León Chamarro y José Ángel Chamarro Ayala fueron trasladados para las diligencias correspondientes. Sus familiares esperan ahora conocer el resultado definitivo de la investigación.