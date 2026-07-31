De Santander para el mundo: la FCV cumple 40 años cuidando vidas y transformando la medicina

Colombia

Bucaramanga, julio 31 de 2026. El corazón, símbolo del origen de la Fundación Cardiovascular de Colombia (FCV), volvió a contar su historia. Esta vez no desde un quirófano, sino a través del arte, con una obra que evoca el propósito que dio vida a la institución hace cuatro décadas y el camino recorrido hasta convertirse en un referente de medicina de alta complejidad en Colombia y América Latina.

Uno de los momentos más representativos de la conmemoración fue la develación de Órgano Vital, una escultura del artista santandereano Daniel Castillo, elaborada en mosaico vítreo con miles de piezas de vidrio.

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La obra interpreta el corazón humano como símbolo de vida, conocimiento y renovación. A través de la luz, el color y la fragmentación del vidrio, la pieza refleja la complejidad de este órgano vital y establece un vínculo con la esencia de una institución que durante cuatro décadas ha ampliado las posibilidades de la medicina al servicio de las personas.

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"Cuando uno mira todo lo que ha pasado en estos 40 años queda muy satisfecho. Lo que comenzó como una idea de un grupo de médicos es hoy una institución reconocida en América Latina, que ha salvado muchas vidas y que sigue creciendo para servir mejor a los pacientes", afirmó el doctor Víctor Raúl Castillo Mantilla, presidente de la FCV.

La develación de Órgano Vital hizo parte de una semana de actividades conmemorativas que reunió los principales pilares de la evolución de la FCV: la generación de conocimiento a través del Congreso Internacional de Cardiología, la innovación médica con la incorporación del robot quirúrgico Mantra 3 para cirugía cardiovascular y el reconocimiento a las personas que han construido la historia de la organización.

En el marco del encuentro académico, la institución alcanzó un nuevo hito al realizar la primera cirugía cardiovascular en Colombia con el robot quirúrgico Mantra 3, una tecnología que representa su apuesta por incorporar herramientas avanzadas para procedimientos más precisos, seguros y eficientes.

La conmemoración también incluyó un reconocimiento a fundadores, directivos y aliados estratégicos que hicieron posible que una iniciativa creada en 1986 evolucionara hasta convertirse en una organización con capacidades asistenciales, científicas y tecnológicas al servicio de miles de pacientes.

De cuidar corazones a construir un ecosistema de salud

La historia de la FCV comenzó en 1986, cuando 12 médicos decidieron crear en Santander una institución dedicada a la atención de pacientes con enfermedades cardiovasculares, especialmente niños, en una época en la que los servicios especializados estaban concentrados principalmente en las grandes ciudades del país.

Para el doctor Víctor Raúl Castillo Mantilla, presidente de la FCV, el mayor legado de esta historia es demostrar que desde una región también es posible construir proyectos de gran impacto cuando existe una visión compartida y la determinación para hacerla realidad.

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"Hace 40 años no teníamos grandes recursos; teníamos un propósito. Esa energía se convirtió en capacidad, la capacidad en crecimiento y el crecimiento en una institución que hoy transforma la salud", expresó el presidente de la FCV.

Uno de los momentos decisivos de ese camino fue la construcción de la primera sede, hoy HIC Instituto Cardiovascular en Floridablanca, que permitió consolidar los servicios de la organización y ampliar la atención especializada que durante sus primeros años se desarrollaba en diferentes clínicas de la ciudad.

Posteriormente, la creación del Hospital Internacional de Colombia (HIC) en Piedecuesta permitió ampliar la capacidad de atención y avanzar hacia un modelo que hoy reúne más de 60 especialidades médicas y quirúrgicas para atender pacientes de Colombia y otros países.

A lo largo de estas cuatro décadas, la FCV también creó nuevas unidades que fortalecieron su misión institucional, entre ellas la Fundación Universitaria FCV, el Instituto de Investigaciones, Quality Medical, la Fundación Montañas Azules, entre otras.

Actualmente, más de 5.000 colaboradores hacen parte de esta organización, que continúa desarrollando nuevas capacidades para responder a los desafíos de la medicina y proyectar el futuro de la atención en salud.

Una nueva etapa hacia la medicina del futuro

Al cumplir cuatro décadas de historia, la FCV proyecta su siguiente etapa con una apuesta decidida por tecnologías emergentes como la inteligencia artificial, la analítica avanzada, la salud digital y la cirugía robótica.

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Estas herramientas serán fundamentales para avanzar hacia modelos de atención más predictivos, personalizados y seguros, sin perder de vista el propósito que dio origen a la institución: cuidar vidas.

"Estamos viviendo una revolución tecnológica que cambiará la forma de hacer medicina. La Fundación de 2030 será diferente a la que conocemos hoy, pero hay algo que permanecerá intacto: el propósito con el que nació hace 40 años. La tecnología será una herramienta para servir mejor", afirmó el doctor Castillo.