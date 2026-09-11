El HIC se metió entre los 10 mejores hospitales de América Latina

Colombia

El Hospital Internacional de Colombia, HIC, alcanzó una nueva posición destacada dentro del sector salud al ubicarse entre los 10 mejores hospitales y clínicas de América Latina.

La institución, con sede en Santander, ocupó el séptimo lugar en Latinoamérica y el segundo puesto en Colombia en el Ranking de Hospitales y Clínicas 2026 de IntelLat.

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En esta edición fueron evaluadas 105 instituciones públicas, privadas y universitarias de 10 países. La medición tuvo en cuenta aspectos como la seguridad de los pacientes, los resultados clínicos, la tecnología, la telemedicina, la sostenibilidad y la experiencia de los usuarios.

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El HIC consiguió el primer lugar en Colombia en las categorías de Seguridad y Resultados Clínicos, Tecnología y Telemedicina. En estas mismas dimensiones se ubicó en la cuarta posición en América Latina.

La institución también permaneció entre las cinco mejores de la región en Sostenibilidad y Experiencia del Paciente, dos áreas relacionadas con el uso responsable de los recursos, la calidad de la atención y la satisfacción de quienes reciben sus servicios.

Para el doctor Víctor Raúl Castillo Mantilla, CEO del Hospital Internacional de Colombia–FCV, este reconocimiento representa el resultado del trabajo realizado diariamente por cerca de 5.000 colaboradores.

Castillo señaló que la posición alcanzada también se convierte en un compromiso para continuar mejorando la calidad de los servicios y responder a la confianza de los pacientes que llegan a la institución.

El reconocimiento no se limitó a la clasificación general. Cardiología, Oncología y Neurología, tres de las especialidades médicas atendidas en el HIC, quedaron dentro de las 10 mejores de América Latina.

El ranking IntelLat analiza el desempeño de las instituciones mediante un cuestionario de 167 preguntas y más de 120 indicadores distribuidos en nueve dimensiones. También incluye una encuesta realizada a más de 12.000 integrantes de la comunidad hospitalaria y del sector salud latinoamericano.

Los resultados consolidan al Hospital Internacional de Colombia como una de las instituciones médicas más destacadas de la región y posicionan a Bucaramanga y Santander como referentes en la atención de pacientes con enfermedades de alta complejidad.



