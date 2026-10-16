Intento de sicariato en la vía a Piedecuesta dejó seis heridos, entre ellos dos menores de edad

Piedecuesta

Un violento atentado sicarial se registró durante la tarde de este viernes 16 de octubre en la autopista Piedecuesta–Floridablanca, donde hombres armados atacaron un automóvil en el que se movilizaba un comerciante junto a su compañera sentimental. La agresión terminó provocando una emergencia vial que dejó seis personas lesionadas, entre ellas dos menores de edad, según confirmó el Hospital Internacional de Colombia (HIC).

El principal afectado fue identificado como Wilber Hernández Colmenares, de 42 años, quien recibió, según información preliminar, cinco impactos de bala en el costado izquierdo del abdomen. El ataque ocurrió aproximadamente a las 4:10 de la tarde, a la altura del kilómetro 11, en inmediaciones del sector de La Fonda Paisa.

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Según las primeras versiones, dos hombres que se movilizaban en una motocicleta negra se acercaron al automóvil Mazda de color vinotinto y dispararon en repetidas oportunidades contra sus ocupantes. En medio de la agresión, el conductor perdió el control del vehículo, que terminó volcado contra una estructura ubicada a un costado de la carretera y posteriormente se incendió.

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Las víctimas participaban en una caravana fúnebre

Información conocida señala que Wilber Hernández y su compañera sentimental, Sandra Isaza, participaban en una caravana fúnebre que había salido de una funeraria del centro de Piedecuesta con destino al cementerio Tierra Santa, en Floridablanca.

Antes de iniciar el recorrido, uno de los familiares habría observado a dos hombres vestidos de negro que permanecieron durante algunos instantes en una motocicleta cerca del establecimiento funerario. Los sujetos habrían intercambiado señas mientras observaban a uno de los asistentes.

Las autoridades investigan si estas personas estuvieron relacionadas con el ataque registrado minutos después sobre la autopista.

Tras la agresión, familiares y ciudadanos que transitaban por el sector acudieron a auxiliar a los afectados, mientras el automóvil terminó envuelto en llamas.

HIC confirmó seis personas lesionadas

Mediante un comunicado oficial emitido la noche de este viernes, el Hospital Internacional de Colombia confirmó que seis personas ingresaron al servicio de Emergencia y Trauma: cuatro adultos y dos menores de edad.

La institución precisó que algunos de los pacientes presentan heridas ocasionadas por arma de fuego, mientras que otros sufrieron traumatismos relacionados con la emergencia vial que se produjo durante el atentado.

Los seis afectados permanecen bajo observación médica y reciben atención especializada de acuerdo con sus condiciones de salud.

El centro asistencial no detalló cuántas personas recibieron impactos de bala ni informó sobre el estado individual de los pacientes.

Investigan quién ordenó el atentado

De Wilber Hernández Colmenares se conoció que se dedica desde hace aproximadamente dos años al comercio de oro y a actividades de préstamo de dinero. Sin embargo, hasta el momento no existe información que permita relacionar estas actividades con el ataque.

Las autoridades adelantan investigaciones para identificar a los responsables, establecer sus movimientos antes del atentado y determinar si las víctimas estaban siendo vigiladas desde su permanencia en la funeraria.

Las cámaras de seguridad del sector y los testimonios de los familiares serán fundamentales para esclarecer cómo se planeó y ejecutó la agresión.

Por ahora, no se han confirmado capturas ni se conoce el motivo del atentado que dejó seis personas lesionadas y un automóvil destruido en la autopista Piedecuesta–Floridablanca.