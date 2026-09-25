El HIC incorpora por primera vez en el país, lentes inteligentes para acelerar la atención de pacientes con AC

Colombia

El Hospital Internacional de Colombia (HIC) incorporó una nueva herramienta tecnológica con la que busca reducir los tiempos de respuesta durante la atención de pacientes que llegan con síntomas de un Ataque Cerebrovascular, conocido como ACV. Se trata de las Meta Glasses, unos lentes inteligentes que permiten establecer una comunicación en tiempo real entre el personal médico que se encuentra junto al paciente y el especialista en neurología.

De acuerdo con la institución, esta tecnología es implementada por primera vez en Colombia dentro de un protocolo de atención para pacientes con sospecha de ACV. Su objetivo es facilitar que el neurólogo pueda comenzar a acompañar la valoración desde los primeros minutos, incluso cuando no se encuentre físicamente dentro del hospital en el momento en que se activa la emergencia.

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La herramienta adquiere especial relevancia debido a que el ataque cerebrovascular es una condición médica en la que el tiempo tiene un papel determinante. Una interrupción del flujo sanguíneo hacia una parte del cerebro puede provocar daños en las células cerebrales y generar consecuencias relacionadas con la movilidad, el lenguaje, la autonomía del paciente e incluso poner en riesgo su vida.

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Así funcionan las Meta Glasses en el HIC

Cuando un paciente llega al Hospital Internacional de Colombia con síntomas que podrían corresponder a un ataque cerebrovascular, el equipo asistencial activa un protocolo conocido como código ACV. A partir de ese momento comienzan una serie de valoraciones destinadas a establecer qué está ocurriendo y cuál debe ser el tratamiento más adecuado.

En los casos en los que se requiere, el personal médico utiliza las Meta Glasses, un dispositivo equipado con cámara, micrófono y sistema de audio. Los lentes se conectan a través de un teléfono celular, desde el cual el equipo de urgencias establece comunicación directa con el neurólogo que se encuentra fuera de la institución.

Gracias a esta conexión, el especialista puede observar en tiempo real lo que está viendo el profesional que atiende al paciente, escuchar las indicaciones del equipo y participar en la valoración mientras se desarrollan los procedimientos médicos necesarios.

El doctor Tony Álvarez, neurólogo líder del Centro de Excelencia en Ataque Cerebrovascular del HIC, explicó que esta herramienta permite acompañar de manera remota la atención mientras el especialista se desplaza hacia la institución.

“Cuando se activa un código de ataque cerebrovascular y el neurólogo no está físicamente en la institución, las Meta Glasses nos permiten hacer una valoración directa del paciente de manera remota. El médico de urgencias puede estar con el paciente y nosotros, desde otro lugar, podemos acompañar esa valoración y tomar decisiones de manera conjunta mientras hacemos presencia”, explicó el especialista.

Tecnología para reducir tiempos de atención ante un ACV

Uno de los principales beneficios de este sistema es la posibilidad de iniciar el acompañamiento especializado sin tener que esperar a que el neurólogo llegue físicamente al hospital. Esta situación puede ser especialmente importante durante las noches, madrugadas o momentos en los que el especialista debe desplazarse desde otro lugar.

Según explicó el HIC, el neurólogo puede conectarse inmediatamente con el personal que está atendiendo al paciente y comenzar a realizar una valoración preliminar mientras se adelantan otros estudios y procedimientos dentro de la institución.

La comunicación permanece activa durante el recorrido del paciente por las distintas áreas necesarias para su atención. De esta manera, el especialista puede seguir el proceso, orientar al equipo y apoyar las decisiones médicas que se tomen durante los primeros minutos.

“Lo importante es que el neurólogo puede ver lo que está viendo el profesional que está con el paciente, escuchar lo que está ocurriendo y comunicarse directamente con el equipo. Así podemos acompañar el proceso mientras el paciente se desplaza por las diferentes áreas de atención”, señaló Álvarez.

Las Meta Glasses no reemplazan al neurólogo

El Hospital Internacional de Colombia aclaró que esta nueva herramienta no reemplaza la valoración presencial de un especialista en neurología. Su función consiste en facilitar una comunicación inmediata y fortalecer el acompañamiento médico mientras el profesional llega a la institución.

El objetivo es evitar que se pierdan minutos importantes durante la atención inicial, especialmente en una enfermedad en la que la rapidez para establecer un diagnóstico y definir un tratamiento puede influir directamente en la recuperación del paciente.

El uso de la tecnología también está acompañado por un equipo médico especializado. El HIC cuenta con un Centro de Excelencia en Ataque Cerebrovascular, certificado por entidades internacionales y conformado por profesionales de diferentes áreas que trabajan de manera coordinada.

Cuando se activa un código ACV, cada integrante del equipo conoce el papel que debe desempeñar dentro del proceso. Esta coordinación permite agilizar las valoraciones, exámenes y decisiones relacionadas con el tratamiento.

“En el ACV no solamente es importante tener la tecnología, sino contar con un equipo que sepa cómo utilizarla y que tenga claro qué debe hacer ante la llegada de un paciente. Cada integrante del equipo tiene un papel definido y eso permite que la atención sea mucho más coordinada”, indicó el neurólogo.

¿Cuántos casos de ACV se presentan en Colombia?

El ataque cerebrovascular representa una de las principales causas de muerte y discapacidad a nivel mundial. Según cifras citadas por el Hospital Internacional de Colombia, durante 2021 se registraron aproximadamente 11,9 millones de nuevos casos de ACV en el mundo.

La Organización Mundial de la Salud también ha advertido sobre el aumento del riesgo de padecer esta enfermedad a lo largo de la vida. De acuerdo con las cifras divulgadas por la institución, se estima que uno de cada cuatro adultos podría experimentar un episodio cerebrovascular.

En Colombia, según la información suministrada por el HIC, se presentan aproximadamente 50.000 eventos cerebrovasculares cada año, los cuales estarían relacionados con cerca de 15.000 muertes.

Por su parte, el Hospital Internacional de Colombia atiende anualmente entre 600 y 800 pacientes con enfermedades cerebrovasculares. Alrededor del 80 % de estos casos corresponde a ACV isquémicos, una condición provocada por la obstrucción del flujo de sangre hacia una parte del cerebro.

Síntomas de un ataque cerebrovascular

Reconocer rápidamente los síntomas de un ACV puede ayudar a que una persona reciba atención médica especializada de manera oportuna. Entre las principales señales de alerta se encuentran la dificultad repentina para hablar o comprender palabras, así como la pérdida de fuerza en un lado del cuerpo.

También pueden presentarse alteraciones repentinas de la visión, pérdida del equilibrio, dificultad para caminar y dolores de cabeza intensos y súbitos que aparecen sin una causa aparente.

Ante cualquiera de estas señales, la recomendación médica es acudir inmediatamente a un centro asistencial preparado para atender este tipo de emergencias y evitar retrasar la valoración médica.

“Cada minuto cuenta. Mientras más rápido podamos identificar qué está pasando y tomar una decisión sobre el tratamiento, mayores son las posibilidades de limitar las consecuencias que puede dejar un ataque cerebrovascular”, concluyó el doctor Tony Álvarez.

El Hospital Internacional de Colombia indicó además que tiene disponible la Línea de Vida 300 779 3024 para orientar la atención de pacientes que puedan presentar síntomas compatibles con un ataque cerebrovascular.