Policía accidentado en la vía San Gil–Bucaramanga sigue con vida: permanece en estado crítico

Santander

El subintendente de la Policía Nacional Mauricio Barbosa Umaña permanece con vida y recibe atención especializada en el Hospital Internacional de Colombia, luego del grave accidente de tránsito ocurrido el miércoles 26 de agosto en la vía que comunica a San Gil con Bucaramanga.

La aclaración se conoce este viernes 28 de agosto, ante las versiones surgidas sobre el estado del uniformado. La información disponible indica que continúa hospitalizado debido a la complejidad de las lesiones sufridas.

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El accidente ocurrió en el kilómetro 65+720, cuando Barbosa Umaña se movilizaba en una motocicleta Suzuki GN125 en sentido Piedecuesta–Bogotá y se produjo un choque con un camión de carga marca JAC.

El policía, de 37 años, se encuentra adscrito a la Dirección de Protección y Servicios Especiales (Dipro) en Bogotá. Al momento del accidente disfrutaba de su periodo de vacaciones.

Tras el impacto, los organismos de emergencia lo trasladaron inicialmente a un centro asistencial. Debido a las múltiples fracturas de fémur y al trauma craneoencefálico que presentó, fue remitido al Hospital Internacional de Colombia para valoración y tratamiento especializado.

Aclaración sobre su estado de salud

Aunque varios medios de comunicación informaron sobre el supuesto fallecimiento del subintendente Mauricio Barbosa Umaña, dicha versión no corresponde a la realidad. Según la información conocida este viernes 28 de agosto, el uniformado permanece con vida, aunque su estado de salud es crítico, y continúa recibiendo atención médica especializada en el Hospital Internacional de Colombia (HIC).

De manera preliminar, el informe de tránsito contempla como posible hipótesis que el camión habría realizado una maniobra de adelantamiento invadiendo el carril contrario. Sin embargo, esta circunstancia deberá ser confirmada mediante la investigación y los análisis técnicos correspondientes.

Las autoridades continúan recopilando información para establecer con precisión cómo ocurrió el accidente y determinar las responsabilidades. Hasta este viernes 28 de agosto, el uniformado permanece con vida y bajo vigilancia médica.