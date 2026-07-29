Desde Santander operaron a paciente en India mediante telecirugía robótica

Colombia

Una histórica conexión médica permitió que un cirujano ubicado en Piedecuesta, Santander, operara en tiempo real a un paciente que permanecía en un quirófano de la India, a más de 25.000 kilómetros de distancia.

El procedimiento fue realizado desde una consola instalada en los quirófanos del Hospital Internacional de Colombia, HIC, desde donde el especialista controló los brazos robóticos ubicados junto al paciente en la ciudad de Indore.

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Víctor Raúl Castillo Mantilla, presidente de la Fundación Cardiovascular de Colombia, FCV, explicó que la intervención fue propuesta por el médico y cirujano Sudhir Srivastava, fundador de la compañía SS Innovations y creador del sistema quirúrgico SSi Mantra.

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“Es una cirugía que el doctor Srivastava quiso realizar desde Bucaramanga, específicamente desde los quirófanos del Hospital Internacional, con la consola aquí y el paciente en la India”, indicó Castillo.

La señal utilizada para conectar los dos quirófanos recorrió más de 25.000 kilómetros. A pesar de la distancia, los movimientos efectuados por el especialista desde Santander fueron reproducidos prácticamente en tiempo real por los brazos robóticos que se encontraban en la India.

El paciente intervenido presentaba obesidad severa y pesaba más de 200 kilogramos. El procedimiento practicado fue una cirugía bariátrica conocida como manga gástrica o sleeve gástrico, mediante la cual se reduce el tamaño del estómago para contribuir al tratamiento de la obesidad.

Mientras Srivastava controlaba el robot desde la consola instalada en el HIC, en el quirófano de la India permanecieron médicos, instrumentadores quirúrgicos, enfermeros e ingenieros encargados de vigilar al paciente y atender cualquier situación que pudiera presentarse durante la operación.

Uno de los mayores desafíos fue evitar retrasos en la transmisión de las órdenes enviadas desde Colombia. Según Castillo, para efectuar una intervención de estas características era indispensable mantener una latencia inferior a los 300 milisegundos.

La latencia corresponde al tiempo que tarda una señal en viajar desde la consola controlada por el cirujano hasta los brazos robóticos ubicados al otro lado del mundo. Un retraso elevado podría afectar la precisión de los movimientos durante la operación.

“Tenían que asegurar una latencia de menos de 300 milisegundos y no fue fácil lograrla. Hubo un trabajo importante de los equipos tecnológicos para garantizar esa conexión”, explicó el presidente de la FCV.

Castillo confirmó que la parte fundamental de la cirugía bariátrica terminó satisfactoriamente. La plataforma permitió que el especialista observara imágenes tridimensionales y ampliadas del interior del abdomen, la ubicación de los instrumentos y los movimientos de los brazos robóticos.

La consola transforma los movimientos de las manos del médico en acciones más pequeñas y precisas. De esta manera, el cirujano puede manipular los instrumentos como si estuviera físicamente junto al paciente, aunque se encuentre a miles de kilómetros de distancia.

Para el presidente de la FCV, esta tecnología puede aumentar la precisión de determinados procedimientos y facilitar que especialistas de alto nivel operen a pacientes ubicados en regiones donde no existen profesionales con la misma experiencia.

Castillo calificó la jornada como un hito histórico para la Fundación Cardiovascular de Colombia y consideró que la telecirugía será una de las principales herramientas de la medicina durante los próximos años.

El directivo aseguró que la cirugía y la atención hospitalaria cambiarán con la incorporación de la inteligencia artificial, la computación cuántica y los sistemas robóticos. También anticipó que, en el futuro, podrían utilizarse robots humanoides para apoyar labores de enfermería y otras actividades dentro de los hospitales.

NUEVAS CIRUGÍAS CARDÍACAS

La cirugía bariátrica realizada entre Santander y la India no será la única demostración programada durante la visita de Srivastava al país.

Castillo informó que para la tarde de este miércoles 29 de julio estaba prevista una cirugía coronaria y para el jueves 30 de julio se había programado una segunda intervención cardíaca.

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Estos procedimientos serán transmitidos a los salones donde se desarrolla el Simposio de Cardiología y Cirugía Cardiovascular de Adultos y Pediátrica, evento organizado para conmemorar los 40 años de fundación de la FCV.

El propósito es que médicos y participantes del encuentro puedan observar en tiempo real el funcionamiento de la plataforma y conocer la manera en que se desarrolla una cirugía cardíaca asistida por robot.

Srivastava llegó a Santander como conferencista invitado al simposio. Además de compartir su experiencia, realizará demostraciones directas de telecirugía cardíaca desde los quirófanos del Instituto Cardiovascular y del Hospital Internacional de Colombia.

La institución también prepara la puesta en funcionamiento de su programa de cirugía cardíaca robótica. La doctora Lorena Montes y otros integrantes del equipo cardiovascular se encuentran en proceso de formación para incorporar esta tecnología a las actividades habituales del hospital.

NO ES LA PRIMERA CIRUGÍA ROBÓTICA EN COLOMBIA

Víctor Raúl Castillo aclaró que esta no es la primera cirugía robótica realizada en Colombia, debido a que diferentes instituciones del país ya cuentan con plataformas de asistencia quirúrgica.

Sin embargo, sí corresponde a la primera telecirugía de larga distancia efectuada por la FCV y a una de las primeras demostraciones internacionales realizadas desde el país con el sistema Mantra 3.

El HIC ya venía practicando cirugías robóticas durante los meses anteriores. La institución, además, participó en un estudio clínico relacionado con la plataforma Mantra como parte de los procesos desarrollados para la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, FDA.

La principal diferencia es que en las intervenciones anteriores el cirujano y el paciente se encontraban en la misma institución. En esta oportunidad, el médico permaneció en Santander mientras el paciente estaba en la India.

CUATRO NUEVOS ROBOTS PARA EL HIC

La Fundación Cardiovascular de Colombia proyecta incorporar cuatro nuevos equipos robóticos para ampliar la cantidad de procedimientos realizados con esta tecnología.

Castillo señaló que los robots estarán disponibles para todos los pacientes que cumplan con las condiciones médicas necesarias, sin discriminación y sin que se les cobre un valor adicional por el uso de la plataforma.

Con estos equipos podrán practicarse procedimientos de cirugía abdominal, cardíaca, general, oncológica, urológica y de cabeza y cuello.

La institución espera que una parte importante de las cirugías de próstata pueda realizarse con asistencia robótica. También pretende extender esta tecnología a intervenciones cardiovasculares y a otros procedimientos de alta complejidad.

El HIC cuenta adicionalmente con el robot Mako, utilizado en operaciones ortopédicas, especialmente en reemplazos articulares de rodilla y cadera.

Con los cuatro nuevos sistemas y el robot de ortopedia, la institución busca consolidar uno de los programas de cirugía robótica más completos de la región.

La meta de la Fundación Cardiovascular es que, en aproximadamente cinco años, la mayoría de sus áreas quirúrgicas estén robotizadas y los pacientes puedan acceder de manera habitual a estas herramientas.

La telecirugía entre Piedecuesta y la India representa un avance en ese propósito y demuestra que la robótica, las telecomunicaciones y el conocimiento médico pueden superar las barreras geográficas para llevar procedimientos especializados a pacientes ubicados en cualquier parte del mundo.