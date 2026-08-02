Identificado motociclista que falleció en accidente de tránsito en la vía Girón–Lebrija

Judicial

Un motociclista perdió la vida durante la madrugada de este domingo 2 de agosto en un accidente de tránsito ocurrido en la vía La Fortuna–Bucaramanga, corredor que comunica a Girón con el municipio de Lebrija.

El hecho se presentó hacia las 5:00 de la mañana en el kilómetro 63+800, algunos metros después del peaje frente a la báscula, en sentido Girón–Lebrija.

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La víctima fue identificada como Wilber Antonio Guevara Burgos, de 37 años, quien conducía una motocicleta AKT NKD 125, de color negro y placas LPM80H.

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De acuerdo con la información preliminar, el motociclista habría perdido el control del vehículo, se salió de la via y terminó chocando contra un poste de cemento perteneciente a una cerca ubicada a un costado del corredor vial.

La gravedad del impacto ocasionó que Guevara Burgos falleciera en el lugar de los hechos, antes de que pudiera recibir atención médica.

Unidades de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía llegaron al sitio para acordonar la zona, efectuar la inspección técnica del cuerpo y recopilar los elementos necesarios para reconstruir lo ocurrido.

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Como hipótesis inicial, las autoridades manejan una posible impericia en la conducción. Sin embargo, esta versión deberá ser confirmada mediante las investigaciones y los análisis técnicos adelantados por los organismos competentes.