Accidente en la vía Rincón de Girón–SENA cobró la vida de un joven de 20 años.

Bucaramanga

En la madrugada de este domingo se registró un accidente de tránsito sobre la vía que comunica el sector del Rincón de Girón con el SENA, en jurisdicción del municipio de Girón, donde una persona perdió la vida tras verse involucrada en un siniestro vial que es materia de investigación por parte de las autoridades.

La víctima fue identificada como Edinson Kamilo Barreto Gutiérrez, de 20 años de edad, quien se movilizaba en una motocicleta marca Honda, de placas IRN-62D. De acuerdo con la información preliminar, el joven falleció de manera inmediata en el lugar de los hechos debido a la gravedad del impacto, sin que fuera posible su traslado a un centro asistencial.

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Hasta el sitio llegaron unidades de la Dirección de Tránsito del municipio de Girón, quienes realizaron el acordonamiento del área y adelantaron los procedimientos técnicos correspondientes, con el fin de preservar la escena y recopilar información que permita establecer las causas exactas del accidente. Durante las labores de inspección, el tránsito en el sector presentó afectaciones temporales.

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Familiares de Edinson Kamilo Barreto Gutiérrez se hicieron presentes en el lugar, mientras las autoridades cumplían con los protocolos establecidos. El caso permanece en desarrollo y se espera un pronunciamiento oficial en las próximas horas que brinde mayores detalles sobre las circunstancias en las que ocurrió este hecho vial.