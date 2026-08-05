Crist Juliana murió tras violento accidente en la vía San Gil–Bucaramanga

San gil

Un grave accidente de tránsito ocurrido durante la mañana de este miércoles 5 de agosto dejó como resultado la muerte de una mujer de 31 años en la vía que comunica a San Gil con Bucaramanga.

La víctima fue identificada como Crist Juliana Reyes Archila. El siniestro ocurrió aproximadamente a las 7:30 de la mañana, en el kilómetro 3+200, a la altura del sector conocido como Peñaflor.

De acuerdo con la información preliminar, en el accidente estuvieron involucradas dos motocicletas. Tras la colisión, Crist Juliana habría salido expulsada y cayó varios metros más adelante.

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Unidades de la ambulancia Asismedic llegaron al lugar, auxiliaron a la mujer y la trasladaron de urgencia hacia el hospital de San Gil. Sin embargo, pese a la reacción de los organismos de emergencia, ingresó al centro asistencial sin signos vitales.

Testigos presentes en el lugar manifestaron que, después del choque entre las motocicletas, un vehículo tipo Mitsubishi Montero que transitaba por la carretera habría arrollado a la mujer.

Esta versión todavía no ha sido confirmada oficialmente y deberá ser esclarecida mediante las labores técnicas y judiciales correspondientes. Las autoridades revisan las cámaras de seguridad ubicadas en el sector para reconstruir la trayectoria de los vehículos y determinar con exactitud cómo ocurrió el accidente.

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Los investigadores también deberán establecer si el conductor del automóvil permaneció en el lugar, si tuvo alguna participación directa en el desenlace y cuáles fueron las causas que originaron la colisión inicial entre las motocicletas.

El corredor vial fue cerrado completamente mientras las autoridades realizaron el croquis, inspeccionaron el lugar y recopilaron los elementos necesarios para la investigación.

La restricción generó dificultades en la movilidad entre San Gil y Bucaramanga, hasta que finalizaron los procedimientos y se permitió nuevamente el paso de vehículos.

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Entre tanto, familiares de Crist Juliana llegaron al hospital de San Gil tras ser informados de lo sucedido. Unidades judiciales adelantaron la inspección técnica y los trámites correspondientes para el posterior traslado del cuerpo a Medicina Legal.

La investigación continúa y serán los peritajes, los testimonios y las grabaciones de las cámaras los que permitan establecer la responsabilidad de cada uno de los conductores involucrados.