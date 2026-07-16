Aparatoso accidente acabó con la vida de don Beto y doña Nohemí mientras iban a una cita medica

Accidentes

Lo que debía ser un viaje para cumplir con una cita médica terminó en un grave accidente que dejó sin vida a una pareja de esposos en el departamento del Valle del Cauca.

Las víctimas eran conocidas entre sus familiares, vecinos y amigos como don Beto y doña Nohemí. De acuerdo con la información preliminar, ambos salieron durante la madrugada del miércoles 15 de julio con la intención de llegar al municipio de Candelaria para atender un compromiso médico.

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Cuando intentaban cruzar la carretera que comunica a Candelaria con la ciudad de Cali, la pareja fue atropellada por una motocicleta, en circunstancias que todavía son materia de investigación.

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La fuerza del impacto les causó graves lesiones. La emergencia fue reportada de inmediato y organismos de socorro acudieron para brindarles atención; sin embargo, los dos esposos fallecieron debido a la gravedad de las heridas.

La noticia causó tristeza entre las personas que conocían a don Beto y doña Nohemí, quienes lamentaron que la pareja perdiera la vida cuando únicamente buscaba llegar a una cita médica.

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Las autoridades realizaron la inspección correspondiente en el lugar y comenzaron la recolección de elementos que permitan reconstruir lo ocurrido.

Los investigadores buscan establecer las condiciones en las que se desplazaba la motocicleta, cómo se produjo el atropello y si existieron otros factores relacionados con el accidente.

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Hasta el momento no se han entregado detalles sobre el estado de salud del motociclista ni se ha informado si alguna otra persona resultó lesionada.