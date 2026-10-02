Ricardo Orrego deberá afrontar audiencia de imputación solicitada por la Fiscalía.

Colombia

La Fiscalía General de la Nación solicitó audiencia de imputación de cargos contra el reconocido periodista deportivo Ricardo Orrego Arboleda, dentro de una investigación por presuntos hechos de violencia sexual que involucra a cinco mujeres.

La solicitud fue presentada por el Grupo de Tareas Especiales creado por la Fiscalía para investigar casos de violencias basadas en género en entornos relacionados con medios de comunicación. El ente investigador pretende imputarle los delitos de acoso sexual y acto sexual violento.

De acuerdo con la información conocida este viernes 2 de octubre, la Fiscalía ha recopilado elementos materiales probatorios relacionados con cinco presuntas víctimas. Los hechos bajo investigación se habrían presentado entre los años 2012 y 2024.

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La radicación de la solicitud no significa que Ricardo Orrego haya sido declarado responsable de los delitos investigados. Será durante la audiencia de imputación ante un juez de control de garantías cuando la Fiscalía deberá comunicar formalmente los hechos jurídicamente relevantes y las conductas que pretende atribuirle.

También deberá individualizar los hechos para determinar cuáles estarían relacionados con acoso sexual y cuáles con acto sexual violento. Por ahora, no se ha establecido públicamente que las cinco presuntas víctimas estén relacionadas con ambos delitos.

Orrego conserva su presunción de inocencia y tendrá derecho a ejercer su defensa durante el proceso judicial. Hasta el momento, la fecha en la que se realizará la audiencia de imputación no ha sido definida.

El caso continuará ahora en manos de la justicia, que deberá establecer, a partir de las pruebas y las actuaciones de las partes, si existe responsabilidad penal por los hechos investigados.