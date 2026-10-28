Hijo e hijastro del exfutbolista Iván René Valenciano fueron capturados.

Medellín

El nombre del exfutbolista colombiano Iván René Valenciano volvió a ser noticia, esta vez por la captura de su hijo y su hijastro durante un operativo adelantado por la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación en Medellín. Los procedimientos se realizaron el martes 27 de octubre, en el marco de la operación Cerco Épico, dirigida contra diferentes estructuras delincuenciales que operan en la capital antioqueña.

Los capturados fue, un joven de 20 años de edad, hijo del exdelantero de la Selección Colombia, y otro joven, hijastro del exfutbolista. Según las autoridades, ambos estarían relacionados con la organización denominada La Roja, señalada de cometer hurtos de relojes de alta gama, joyas y otros elementos de valor. Las investigaciones buscan establecer la presunta participación de cada uno de los detenidos en las actividades atribuidas a esta estructura.

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Uno de los aspectos que llamó la atención de las autoridades es que Jacobo Valenciano ya había sido capturado en junio de 2024, cuando tenía 18 años, por su presunta participación en un hurto ocurrido en el sector de Belén La Mota, en Medellín. En aquella oportunidad, la Fiscalía le imputó los delitos de hurto calificado y agravado y falsedad marcaria. El joven no aceptó los cargos y recibió una medida de aseguramiento domiciliaria.

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Durante el operativo también estuvieron presentes el presidente Abelardo de la Espriella, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón. En videos difundidos en redes sociales quedó registrado el momento en que el mandatario se dirigió a los capturados y cuestionó las actividades delictivas que las autoridades investigan. La operación Cerco Épico dejó un balance general de 149 personas capturadas y cuatro menores de edad aprehendidos, además de la incautación de diferentes elementos.

Los dos familiares del exfutbolista quedaron a disposición de las autoridades judiciales para responder por los hechos que son materia de investigación. Por ahora, no se ha informado de una condena relacionada con estas nuevas capturas y será la justicia la encargada de determinar sus responsabilidades. Hasta el momento, Iván René Valenciano no ha emitido un pronunciamiento público conocido sobre lo ocurrido.