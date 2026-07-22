Senado da primera victoria a Abelardo de la Espriella y aprueba trasladar su posesión al Cauca

Política

El presidente electo Abelardo de la Espriella consiguió este miércoles 22 de julio su primera victoria política en el nuevo Congreso, luego de que la plenaria del Senado aprobara trasladar al departamento del Cauca la sesión en la que deberá posesionarse como presidente de Colombia el próximo 7 de agosto.

La proposición obtuvo 55 votos a favor y 32 en contra, mientras que 16 senadores no participaron en la votación. Con este resultado, una mayoría de la corporación respaldó que el acto presidencial se realice fuera de la sede tradicional del Congreso de la República, ubicada en el centro de Bogotá.

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La decisión abre la posibilidad de que De la Espriella cumpla su intención de asumir el poder en una instalación militar o policial del Cauca. Sin embargo, la proposición aprobada por el Senado no establece todavía el municipio ni el lugar específico donde se desarrollaría la ceremonia.

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Entre las posibilidades mencionadas se encuentra Popayán, aunque hasta el momento no existe una confirmación oficial sobre la sede definitiva. La selección del sitio deberá realizarse posteriormente, teniendo en cuenta las condiciones logísticas y de seguridad para el desplazamiento de los congresistas, autoridades nacionales, delegaciones diplomáticas e invitados.

La propuesta fue respaldada por sectores del Centro Democrático, Cambio Radical y Salvación Nacional, colectividad que avaló la candidatura presidencial de De la Espriella. También recibió votos favorables de integrantes de los partidos Liberal, Conservador y de la U.

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Pese a la aprobación en el Senado, el traslado de la posesión todavía no está completamente autorizado. La Cámara de Representantes deberá votar una proposición similar, debido a que la ceremonia de juramento se realiza ante el Congreso en pleno y requiere el desplazamiento de las dos corporaciones.

La Constitución establece que el presidente debe tomar posesión ante el Congreso, mientras que la Ley Quinta de 1992 permite que el Legislativo traslade temporalmente su sede mediante una decisión aprobada por las respectivas cámaras.

El resultado representa el primer triunfo importante del Gobierno entrante dentro del Congreso, después de que el candidato respaldado inicialmente por De la Espriella para presidir el Senado, Alfredo Deluque, fuera derrotado el pasado 20 de julio por Honorio Henríquez.

La discusión continuará ahora en la Cámara de Representantes. Solo después de esa votación se conocerá si la posesión presidencial del 7 de agosto se realizará definitivamente en el Cauca o si deberá mantenerse en Bogotá.