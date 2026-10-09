Con un disparo en la cabeza encontraron a un hombre sin vida en Piedecuesta

Piedecuesta

Un nuevo hecho de violencia se registró durante la mañana de este viernes 9 de octubre de 2026 en el municipio de Piedecuesta, Santander, luego de que fuera encontrado el cuerpo sin vida de un hombre en una zona boscosa del barrio Paseo del Puente, detrás de un conjunto residencial. El hallazgo se conoció aproximadamente a las 8:15 de la mañana, cuando uniformados de la Policía Nacional fueron alertados sobre la presencia de una persona que, al parecer, presentaba una herida ocasionada por arma de fuego en la cabeza.

De acuerdo con información preliminar, los uniformados se encontraban realizando labores de patrullaje por este sector del municipio cuando fueron abordados por un ciudadano, quien les manifestó que en una zona de vegetación cercana al conjunto residencial se encontraba el cuerpo de un hombre aparentemente sin signos vitales. Ante esta situación, los policías se desplazaron de inmediato hasta el lugar señalado para verificar la información y establecer qué había ocurrido.

Una vez llegaron al sitio, los uniformados confirmaron el hallazgo del cuerpo de una persona de sexo masculino, cuya identidad no había podido ser establecida. Durante la primera inspección observaron que presentaba una herida en la parte derecha de la cabeza, presuntamente ocasionada por un proyectil de arma de fuego, situación que llevó a las autoridades a activar los procedimientos judiciales correspondientes para esclarecer las circunstancias de su muerte.

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Según información conocida de manera preliminar, el hombre encontrado sin vida sería una persona que, al parecer, permanecía en condición de habitante de vivienda no formal en esta zona del municipio de Piedecuesta. Sin embargo, esta información todavía se encuentra en proceso de verificación, mientras los investigadores trabajan para establecer su identidad que permitan conocer quién era la víctima.

Por el momento, no se ha determinado cuánto tiempo llevaba el cuerpo en el lugar ni la hora exacta en la que se habría producido el ataque. Tampoco se conoce si el hombre fue agredido en el mismo punto donde terminó siendo encontrado o si su cuerpo habría sido dejado allí después de ocurrido el hecho violento, circunstancias que deberán ser esclarecidas durante el desarrollo de la investigación.

Entre las hipótesis preliminares que manejan las autoridades se encuentra la posibilidad de que este homicidio esté relacionado con un presunto ajuste de cuentas.

Personal de la Seccional de Investigación Criminal SIJIN adelantó las diligencias correspondientes en el lugar del hallazgo, entre ellas la inspección técnica del cadáver, la fijación fotográfica de la escena y las labores de verificación necesarias para avanzar en el esclarecimiento del caso.

El cuerpo fue trasladado a Medicina Legal, donde se adelantarán los estudios que permitan avanzar en su identificación y establecer técnicamente las causas del fallecimiento.