Creciente súbita en Piedecuesta dejó dos personas lesionadas, entre ellas un menor de edad

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Una emergencia ocasionada por las fuertes lluvias se registró durante la jornada del domingo 11 de octubre en el municipio de Piedecuesta, Santander, donde una creciente súbita sorprendió a varias personas que se encontraban en el sector de los balnearios de La Colina. La situación obligó a la intervención de los organismos de socorro, que acudieron al lugar para atender a los afectados y apoyar las labores de evacuación.

De acuerdo con la información entregada por la Defensa Civil Colombiana, Junta Piedecuesta, la emergencia se presentó como consecuencia de las intensas precipitaciones registradas en la parte alta del municipio, que provocaron un aumento repentino del caudal de la corriente de agua. Ante el llamado de alerta realizado por la comunidad, unidades de la Defensa Civil y del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Piedecuesta se desplazaron hasta el sector para verificar la situación y brindar asistencia a quienes permanecían en la zona.

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Durante la atención de la emergencia, los voluntarios adelantaron labores de primeros auxilios y apoyaron la evacuación de las personas que se encontraban en el lugar. Como resultado de estas acciones, dos pacientes, entre ellos un menor de edad, tuvieron que ser trasladados a un centro asistencial para recibir valoración y atención médica. Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles sobre la gravedad de sus lesiones ni sobre su evolución.

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La articulación entre los organismos de socorro permitió atender la emergencia y brindar asistencia a las personas afectadas. Este episodio vuelve a poner de manifiesto los riesgos que pueden presentarse en los balnearios y las fuentes hídricas durante las temporadas de lluvias, especialmente cuando las precipitaciones ocurren en las zonas altas y generan aumentos repentinos del caudal, incluso cuando en los sectores bajos no se registran lluvias de la misma intensidad.

Ante este tipo de situaciones, se recomienda a los visitantes de ríos, quebradas y balnearios mantenerse atentos a los cambios en el nivel del agua, evitar ingresar a las corrientes durante las lluvias y atender las indicaciones de los organismos de emergencia para prevenir situaciones que puedan poner en riesgo la vida.