Asesinaron a Lauro mientras iba en motocicleta: habría recibido cerca de 10 disparos

Judicial

Un nuevo homicidio es materia de investigación en el norte del Valle del Cauca. Lauro Andrés Arboleda Gómez, de 34 años, fue encontrado sin vida durante la mañana del lunes 5 de octubre en zona rural del municipio de Ansermanuevo.

El hallazgo se produjo en la vereda El Tigre, sector conocido como La Cabaña, sobre el corredor vial que comunica a Ansermanuevo con el municipio de Argelia. Habitantes y personas que transitaban por la zona habrían alertado a las autoridades después de observar el cuerpo a un costado de la vía.

De acuerdo con información conocida por medios locales sobre el caso, Arboleda Gómez se movilizaba en una motocicleta de placas SQQ58H cuando habría sido atacado con arma de fuego. Algunos reportes señalan que el cuerpo presentaba cerca de diez heridas ocasionadas por proyectil, información que deberá ser precisada dentro de la investigación judicial.

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La víctima era oriunda de Cartago y residía en una finca ubicada en la vereda El Café, jurisdicción de Ansermanuevo. Además, mantenía vínculos familiares con Cartago, municipio ubicado también en el norte del Valle del Cauca.

Tras el hallazgo, organismos judiciales adelantaron los actos urgentes y la inspección técnica correspondiente, mientras los investigadores comenzaron a recopilar información que permita reconstruir los momentos previos al ataque y establecer quién o quiénes estarían detrás del homicidio.

Además, las autoridades han desarrollado durante los últimos meses diferentes operativos contra estructuras delincuenciales que tienen presencia en sectores rurales del municipio.

Las investigaciones continúan para establecer las circunstancias exactas en las que fue asesinado Lauro Andrés Arboleda Gómez y dar con los responsables.