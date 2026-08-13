Asesinaron a funcionario del Inpec y la huida duró poco.

Judicial

Un operativo desplegado por las autoridades terminó con la captura de dos hombres señalados de estar involucrados en el asesinato de un funcionario del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), ocurrido durante la mañana de este jueves 13 de agosto a pocos metros de la cárcel La Paz, en Itagüí, Antioquia.

La víctima fue identificada como Wilber Ferney Martínez Sana, funcionario del Inpec y dirigente sindical, quien se dirigía a cumplir sus labores en el área jurídica del establecimiento penitenciario cuando fue sorprendido por sus agresores.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, el hecho ocurrió hacia las 6:06 de la mañana. Dos hombres que se movilizaban en motocicleta se habrían acercado al funcionario y le dispararon en repetidas ocasiones. Martínez quedó gravemente afectado en vía pública y murió como consecuencia de las lesiones.

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Tras cometer el crimen, los señalados responsables habrían utilizado un taxi para escapar del sector. Sin embargo, el recorrido del vehículo quedó registrado en las cámaras de seguridad, información que permitió activar su búsqueda.

El seguimiento llevó a las autoridades hasta inmediaciones del CAI Guayabal, donde lograron interceptar el taxi y capturar a dos hombres que estarían presuntamente relacionados con el homicidio.

Durante el procedimiento también fue encontrada un arma de fuego que, de acuerdo con las primeras verificaciones, podría haber sido utilizada en el crimen. El elemento será sometido a los respectivos análisis técnicos y balísticos para establecer si efectivamente guarda relación con la muerte del funcionario.

El taxi también quedó bajo custodia de las autoridades mientras los investigadores recopilan videos, testimonios y demás elementos materiales probatorios que permitan reconstruir los movimientos realizados por los sospechosos antes y después de lo ocurrido.

Una de las líneas que comienza a ser analizada tiene que ver con los recientes traslados de internos desde la cárcel La Paz hacia otros establecimientos penitenciarios del país. Representantes sindicales del Inpec han planteado públicamente la posibilidad de que el crimen constituya una represalia relacionada con esas decisiones.

Sin embargo, esta hipótesis no ha sido confirmada por las autoridades y será la investigación judicial la encargada de determinar si existe alguna relación entre los traslados y lo ocurrido con Martínez.





Desde organizaciones sindicales también señalaron que, hasta donde tenían conocimiento, Wilber Martínez no había reportado amenazas particulares en su contra, situación que aumenta los interrogantes alrededor del móvil.