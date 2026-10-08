Don Alfonso intentaba cruzar la avenida Los Caneyes cuando fue arrollado por una moto.

Girón

Un lamentable accidente de tránsito se registró durante la mañana de este jueves 8 de octubre en el municipio de Girón, donde un adulto mayor perdió la vida después de ser impactado por una motocicleta en la avenida Los Caneyes. La víctima fue identificada como Alfonso Plata Chaparro, de 82 años, quien, de acuerdo con versiones preliminares conocidas en el lugar, se disponía a cruzar la vía cuando ocurrió el fuerte impacto.

El siniestro se presentó alrededor de las 8:00 de la mañana. Según relatos entregados por testigos, la motocicleta se encontraba ingresando a la avenida Los Caneyes cuando Alfonso Plata habría intentado atravesar la calzada. En ese momento se produjo la colisión, que dejó al adulto mayor con graves lesiones y sin posibilidad de ser trasladado a un centro asistencial.

Tras conocerse lo ocurrido, unidades de Tránsito de Girón llegaron al sector para acordonar la zona y adelantar los procedimientos correspondientes. Los agentes iniciaron la recolección de elementos materiales probatorios y testimonios que permitan establecer con mayor precisión cómo se produjo el accidente y cuáles fueron las circunstancias que rodearon el hecho.

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Las autoridades también realizaron la inspección técnica y el levantamiento del cuerpo de Alfonso Plata Chaparro, que posteriormente fue trasladado a Medicina Legal para los procedimientos de rigor. Entre los aspectos que serán analizados se encuentran la trayectoria de la motocicleta, el punto exacto por donde cruzaba el adulto mayor y las condiciones de movilidad que se presentaban en la zona al momento del siniestro.

Por ahora, la dinámica conocida corresponde a versiones preliminares entregadas por testigos, por lo que será la investigación adelantada por las autoridades de tránsito la que permita establecer las responsabilidades y determinar con exactitud qué ocurrió durante los segundos previos al impacto.