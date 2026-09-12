Don Agustín murió en aparatoso accidente en la vía Centroabastos–Palenque.

Accidentes

Un trágico accidente de tránsito cobró la vida de un motociclista durante la mañana de este sábado 12 de septiembre, en la vía que comunica el sector de Centroabastos con El Palenque, jurisdicción de Girón.

La víctima fue identificada como José Agustín Fernández Lancheros, de 49 años, oriundo del municipio de Mogotes, Santander.

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El hecho ocurrió aproximadamente a las 7:30 de la mañana, en el kilómetro 10+650, sentido norte-sur, a la altura de la estación de servicio Terpel ubicada en el sector de Centroabastos–Palenque.

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José Agustín se movilizaba en una motocicleta Suzuki GN, de color rojo y placas DJC53H. En el hecho también estuvieron involucrados un ciclista y un tractocamión que circulaban por este corredor vial.

Según información conocida por Lo Que Pasa en Colombia y versiones preliminares recogidas sobre lo ocurrido, segundos antes de la tragedia se habría presentado una situación entre la motocicleta y la bicicleta.

De manera preliminar, el ciclista habría sentido un golpe que provocó su caída. Una de las hipótesis que deberá ser establecida por las autoridades señala que la motocicleta conducida por José Agustín presuntamente habría alcanzado a hacer contacto con la bicicleta.

Tras esa situación, el motociclista habría perdido la estabilidad y terminó cayendo hacia el carril izquierdo de la vía.

Justamente en ese momento circulaba por ese punto un tractocamión. El conductor del vehículo de carga no habría tenido oportunidad de evitar lo ocurrido y terminó arrollando al motociclista, quien sufrió lesiones de extrema gravedad que le ocasionaron la muerte en el lugar.

Junto al cuerpo quedaron varios elementos de mercado que, al parecer, José Agustín transportaba en una canastilla que llevaba en su motocicleta.

Unidades de tránsito de Girón llegaron al lugar para acordonar el sector, realizar la inspección correspondiente y adelantar los actos urgentes.

Será la investigación, apoyada en los elementos encontrados en el sitio, las versiones de quienes presenciaron lo sucedido y otros elementos de prueba, la que permita determinar con exactitud cómo comenzó el accidente y cuál fue la participación de cada uno de los involucrados.

Por ahora, la posible interacción inicial entre la motocicleta y la bicicleta corresponde únicamente a una versión preliminar y no puede darse como un hecho establecido. Las autoridades serán las encargadas de corroborar o descartar esta hipótesis y determinar las circunstancias que terminaron con la vida de José Agustín Fernández Lancheros.