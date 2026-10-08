Accidente de tránsito en Los Caneyes, Girón, deja una persona fallecida; sería un peatón

Accidentes

Un accidente de tránsito con una persona fallecida se registró en la mañana de este jueves 8 de octubre en el sector de Los Caneyes, en el municipio de Girón (Santander), según reportes que llegaron a la redacción de Lo Que Pasa en Colombia.

De acuerdo con la información preliminar, la víctima sería un peatón. Hasta el momento no se conoce su identidad ni las circunstancias exactas en las que ocurrió el hecho.

En las imágenes compartidas por ciudadanos se observa una motocicleta tendida sobre la vía y a varias personas reunidas alrededor del sitio del siniestro.

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Unidades de Tránsito de Girón se dirigen al lugar para atender la emergencia, adelantar el procedimiento correspondiente y establecer qué causó el accidente.

Precaución en la zona

Mientras las autoridades atienden el caso podrían presentarse demoras en la movilidad del sector. Se recomienda a conductores y peatones transitar con precaución y seguir las indicaciones de los agentes.

Noticia en desarrollo. Ampliaremos la información a medida que las autoridades entreguen más detalles.