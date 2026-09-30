Clínica Girón entrega balance de pacientes tras grave accidente en Puerta Grande

Girón

La Clínica Girón E.S.E. entregó un balance oficial sobre la atención brindada a las personas afectadas en el grave accidente de tránsito registrado el pasado 29 de septiembre de 2026, aproximadamente a las 5:50 de la tarde, en el sector de Puerta Grande, en Girón, Santander.

De acuerdo con el comunicado emitido por la institución médica, tras conocerse la emergencia se activó de manera inmediata la capacidad administrativa y asistencial para la recepción, valoración, estabilización y manejo de los pacientes que requirieron atención en salud.

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En total, siete personas fueron atendidas en la Clínica Girón luego del siniestro vial. La institución entregó detalles sobre la condición médica de cada uno de los pacientes y los procedimientos realizados durante la atención inicial.

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Entre los pacientes se encontraba Alberto Lizarazo Ochoa, quien ingresó con múltiples contusiones. Luego de la valoración médica y el manejo correspondiente, presentó evolución favorable y fue dado de alta el mismo 29 de septiembre a las 9:54 de la noche.

Asimismo, Frangel Uriel Pulido Reatiga ingresó con fractura de fémur. Tras recibir atención y estabilización inicial, fue trasladado al Hospital Internacional de Colombia (HIC) para continuar con manejo especializado.

Otro de los pacientes atendidos fue Keyner Sebastián Mantilla Mantilla, quien presentó fractura de tobillo. Según la clínica, permaneció clínicamente estable y fue trasladado a una institución de mayor complejidad para continuar su proceso médico.

Luciano Rueda Almeida ingresó con fractura desplazada de clavícula. El personal médico realizó manejo e inmovilización de la lesión y posteriormente fue remitido para continuar con la atención requerida.

La Clínica Girón también informó sobre la atención de Flor Elba Santamaría Camargo, quien presentó contusiones. Luego de la valoración y el manejo médico, tuvo una evolución favorable y fue dada de alta el mismo día a las 8:17 de la noche.

Por su parte, Ángel Felipe Novoa Peña presentó fractura de fémur. Después de la atención y estabilización inicial, fue trasladado al Hospital Internacional de Colombia para continuar con manejo especializado.

Fallecimiento de Elsa Prada tras ser remitida a la Clínica Foscal

Dentro del balance entregado por la institución también se confirmó el caso de Elsa Prada Vda. de San Miguel, quien ingresó a la Clínica Girón en condición crítica tras el accidente.

El equipo asistencial inició de manera inmediata las maniobras de reanimación, estabilización y aseguramiento de la vía aérea. Posteriormente, se realizó la remisión a la Clínica Foscal, institución de mayor complejidad.

La Clínica Girón informó que recibió posteriormente la confirmación sobre el fallecimiento de la paciente en la institución receptora.

Los procesos de traslado de los pacientes fueron gestionados mediante los mecanismos de referencia y contrarreferencia, en articulación con el Centro Regulador de Urgencias, Emergencias y Desastres (CRUE) de Santander, con el objetivo de garantizar la continuidad de la atención según las necesidades médicas de cada persona.

Las autoridades de tránsito continúan con la investigación para establecer las causas que originaron el accidente registrado en este corredor vial de Girón.