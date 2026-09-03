Un vehículo habría arrollado a Yerson y se dio a la fuga: el joven falleció dos días después

Girón

Una familia enfrenta horas de profundo dolor tras confirmarse el fallecimiento de Yerson Fabián Cote Antolínez, de 21 años, quien permanecía hospitalizado después de sufrir un grave accidente de tránsito en la vía que comunica a Bucaramanga con Girón.

El hecho ocurrió hacia las 6:30 de la mañana del lunes 31 de agosto, en inmediaciones del sector del Hotel San Juan.

De acuerdo con versiones de testigos, Yerson se encontraba en este punto cuando fue sorprendido por un vehículo que lo atropelló.

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La versión conocida señala que el conductor no se habría detenido a auxiliarlo y abandonó el lugar, razón por la cual inicialmente se habla de un denominado “carro fantasma”.

Esta circunstancia deberá ser confirmada por las autoridades dentro de la investigación.

Producto del fuerte impacto, Yerson Fabián sufrió lesiones de extrema gravedad.

El joven fue auxiliado y trasladado hasta el Hospital Universitario de Santander, donde permaneció bajo atención médica durante varios días.

Sin embargo, su condición era delicada y durante la tarde de este miercoles 2 de septiembre se confirmó su fallecimiento.

La noticia causó profundo dolor entre sus familiares y allegados, quienes esperaban una evolución favorable después del accidente.

Uno de los principales interrogantes ahora es determinar qué vehículo estuvo involucrado y quién se encontraba conduciendo al momento del accidente.

Las autoridades deberán verificar si existen cámaras de seguridad en el corredor vial, establecimientos comerciales o sectores cercanos que permitan reconstruir el recorrido del automotor.

También serán importantes los testimonios de quienes presenciaron lo ocurrido durante la mañana del lunes.

Tras confirmarse el fallecimiento de Yerson Fabián, unidades de Tránsito de Bucaramanga adelantaron la inspección técnica correspondiente y posteriormente realizaron el traslado del cuerpo a Medicina Legal.

Las autoridades deberán determinar las circunstancias exactas del accidente y establecer si efectivamente el conductor abandonó el lugar después de atropellar al joven.

El caso permanece bajo investigación mientras una familia espera respuestas sobre lo ocurrido aquella mañana en la vía Bucaramanga–Girón.