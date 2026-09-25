Pedro murió tras ser arrollado por una motocicleta en el sector de El Palenque

Girón

Un accidente de tránsito registrado durante la noche del pasado 18 de septiembre terminó con la muerte de Pedro Antonio Caballero Rodríguez, de 60 años, quien se encontraba transitando como peatón por una vía cuando fue arrollado por una motocicleta en jurisdicción de Girón.

El siniestro ocurrió aproximadamente hacia las 9:00 de la noche, en la vía que comunica a Girón con el norte de Bucaramanga, en inmediaciones del sector de Codisel y cerca del puente El Palenque. A esa hora, organismos de emergencia recibieron el reporte sobre un grave accidente en este corredor vial.

Publicidad

De acuerdo con la información conocida, Pedro Antonio caminaba por el sector cuando fue impactado por una motocicleta. Producto del fuerte golpe, el hombre quedó tendido sobre la vía con lesiones de consideración, mientras el conductor de la moto también habría caído tras la colisión.

Publicidad

Luego del impacto, la motocicleta continuó avanzando sola, sin su conductor, durante varios metros. El vehículo terminó saliéndose de la carretera y posteriormente chocó contra un árbol ubicado cerca del puente El Palenque.

La distancia recorrida por la motocicleta después de quedar sin conductor será uno de los elementos que deberán analizar las autoridades para reconstruir la dinámica exacta del accidente. También se busca establecer la velocidad a la que circulaba antes de impactar al peatón.

Pedro Antonio fue auxiliado y trasladado en delicado estado de salud hasta un centro asistencial, donde permaneció bajo atención médica especializada. Durante varios días los médicos adelantaron diferentes procedimientos debido a la gravedad de las lesiones que sufrió durante el atropellamiento.

Sin embargo, en las últimas horas se confirmó su fallecimiento. Tras conocerse la noticia, unidades de Tránsito de Girón realizaron la inspección correspondiente del cuerpo y coordinaron posteriormente su traslado a Medicina Legal.

Por ahora no existe una conclusión oficial sobre qué provocó el accidente. Las autoridades deberán establecer las condiciones de visibilidad del sector, el punto exacto por donde transitaba Pedro Antonio y las circunstancias en las que el motociclista terminó impactándolo.

La investigación también deberá determinar qué ocurrió inmediatamente después del choque, teniendo en cuenta que tanto el peatón como el conductor quedaron separados de la motocicleta y esta siguió desplazándose sola hasta terminar contra un árbol.























