Elsa Prada, segunda víctima fatal en Puerta Grande: estaba dentro de su vivienda

Girón

La emergencia que se registró en la tarde de este martes 29 de septiembre en el sector Puerta Grande, jurisdicción de Girón, dejó un saldo más grave del inicialmente reportado. Las autoridades confirmaron que son dos las personas fallecidas y ocho los lesionados tras el fuerte accidente ocurrido en el kilómetro 70 de la vía La Fortuna–Bucaramanga.

Una de las víctimas fue identificada como Juan Sebastián Chaparro, quien perdió la vida en medio del siniestro vial que involucró un tractocamión, un vehículo tipo furgón, motocicletas y una vivienda ubicada en esta zona cercana al corredor que conduce hacia el aeropuerto.

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La segunda víctima fatal fue identificada como Elsa Prada Arismendy, una adulta mayor que se encontraba dentro de la vivienda afectada junto a su hijo cuando el vehículo de carga terminó impactando contra la estructura. Según la información conocida, la fuerza del choque provocó que el inmueble resultara comprometido y dejara atrapadas a las personas que permanecían en su interior.

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El accidente ocurrió aproximadamente hacia las 5:45 de la tarde, cuando un tractocamión de color blanco, de placas VVA563, que transportaba huevos, habría presentado una posible falla en el sistema de frenos. De acuerdo con la información preliminar, el vehículo de carga perdió el control e impactó inicialmente contra un furgón de placas ESX-610, perteneciente a la empresa Envía.

Tras la colisión, el tractocamión terminó volcado sobre la vía, mientras que el furgón salió proyectado varios metros hasta terminar contra la pared de un lote y posteriormente afectar la vivienda donde se encontraba Elsa Prada junto a su hijo.

La escena generó una compleja emergencia debido a la magnitud del impacto. Vehículos destruidos, motocicletas sobre la carretera y la estructura afectada de la vivienda hicieron necesaria la presencia de organismos de socorro, unidades de tránsito y ambulancias para atender a las personas involucradas.

En el accidente también estuvieron involucradas dos motocicletas. Una de ellas era una Boxer de color blanco, de placas HCA-27H, y la otra una motocicleta de color azul, de placas TJO-74G, cuyos ocupantes también fueron atendidos por los equipos de emergencia.

El balance entregado por las autoridades señala que además de las dos personas que perdieron la vida, ocho personas resultaron lesionadas y fueron trasladadas a diferentes centros asistenciales para recibir valoración médica. Entre los afectados se encuentran personas que se movilizaban en los vehículos involucrados y quienes resultaron afectados dentro de la vivienda.

Los conductores de los vehículos también fueron remitidos a centros médicos para valoración, mientras las autoridades realizan la recopilación de información necesaria para establecer la dinámica exacta del accidente.

De manera preliminar, la principal hipótesis apunta a una posible falla en el sistema de frenos del tractocamión como factor que habría desencadenado la emergencia. Sin embargo, serán las autoridades de tránsito de Girón las encargadas de determinar las causas definitivas mediante los análisis técnicos correspondientes.

Unidades de Tránsito de Girón, junto con los organismos de emergencia, adelantaron los procedimientos en el lugar y realizaron las diligencias relacionadas con las personas fallecidas. La vía presentó restricciones mientras se atendía la emergencia y se retiraban los vehículos involucrados.



