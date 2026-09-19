Feria Ganadera de Bucaramanga 2026: programación completa del sábado 19 y domingo 20

Entretenimiento

La Feria Ganadera de Colombia 2026 entra este sábado 19 de septiembre en su recta final. Solo quedan dos jornadas para disfrutar en Cenfer de conciertos, muestras comerciales, juzgamientos de ganado, actividades con animales, gastronomía y espacios para niños.

La programación oficial contempla actividades desde las 8:00 de la mañana de este sábado y un cierre que se extenderá hasta las 11:00 de la noche del domingo.

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Programación de este sábado 19 de septiembre

Las puertas de Cenfer abrirán a las 8:00 de la mañana y la jornada se extenderá hasta las 3:00 de la madrugada del domingo.

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Desde las 9:00 a. m. estarán habilitadas la muestra comercial, la zona de artesanos y emprendedores, los espacios gastronómicos, los juegos para niños y el recorrido por los corrales de ganado y equinos.

La granja interactiva Finkana funcionará de 9:00 a. m. a 8:00 p. m., mientras que el show “Huellas de América” tendrá presentaciones a las 11:00 a. m., 3:00 p. m. y 5:00 p. m.

En la programación especializada se realizará el juzgamiento de machos de las razas Brahman Rojo y Gris, entre las 9:00 a. m. y las 5:00 p. m. También habrá juzgamiento de ovinos y caprinos de 10:00 a. m. a 2:00 p. m.

La música comenzará en la Plazoleta Central desde la 1:00 p. m. y continuará hasta las 8:00 p. m. con:

Grupo La Esencia.

Óscar Díaz, “La Voz”.

Erick Esquivel.

Ay Chabela.

El concierto principal en la Plazoleta de Conciertos está programado de 9:00 p. m. a 3:00 a. m., con la participación de:

Rikarena.

Mario Cerchar y Chucho Campo.

Fabián Corrales.

Jessi Uribe.

Mateo Castro.

El ingreso con boleta de concierto se habilita desde las 6:00 p. m. La organización no publicó horarios individuales para la presentación de cada artista.

Así será el cierre del domingo 20

El último día de la feria, Cenfer abrirá de 8:00 a. m. a 11:00 p. m.

Desde las 9:00 a. m. estarán disponibles la muestra comercial, la gastronomía, los juegos infantiles, la granja Finkana y el recorrido por los corrales. También se realizará un concurso canino entre las 9:00 a. m. y las 5:00 p. m.

El show “Huellas de América” volverá a presentarse a las 11:00 a. m., 3:00 p. m. y 5:00 p. m.

En la Plazoleta Central habrá música de 1:00 p. m. a 6:00 p. m. con José y Son Ribereño, Calderón Carranga y Revelación Sabanera.

El concierto de cierre será de 6:00 p. m. a 11:00 p. m. en la Plazoleta de Conciertos, con:

Los Dotores de la Carranga.

Kari Castillo.

Laura “La China” y Sebastián Sepúlveda.

Precios de las entradas

De acuerdo con el portal oficial de la Feria Ganadera, estos son los valores:

Entrada para adultos: $35.000 .

. Niños que midan menos de 1,40 metros: $10.000 .

. Menores de dos años: ingreso gratuito .

. Entrada general desde las 6:00 p. m. en días de concierto: $50.000 .

. Zona VIP para este sábado 19: $77.000 , incluido el servicio.

, incluido el servicio. Palco para diez personas este sábado: $1.650.000, incluido el servicio.

El programa señala que quienes ingresen antes de las 6:00 p. m. con la entrada regular de la feria podrán acceder a la zona general del concierto sin costo adicional. La zona VIP y los palcos están anunciados únicamente para este sábado, no para el concierto del domingo.

Las entradas se consiguen en las taquillas de Cenfer y mediante la plataforma autorizada BoletaOficial.

Parqueadero y recomendaciones

El parqueadero para automóviles cuesta $20.000 y para motocicletas $15.000, valores válidos durante todo el día.

La feria es pet friendly, por lo que las mascotas no pagan entrada adicional. Sin embargo, está prohibido ingresar alimentos, bebidas alcohólicas o bebidas no alcohólicas adquiridas por fuera del recinto.

La Feria Ganadera se realiza en Cenfer, ubicado en el kilómetro 6 de la vía entre Bucaramanga y Girón. La programación está sujeta a modificaciones de última hora.