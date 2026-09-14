Salió campeón y horas después murió: la tragedia de Luis Alberto

Accidentes

Lo que había comenzado como uno de los días más felices de su vida terminó convertido en una tragedia.

Luis Alberto Batista Orozco, de 29 años, conocido cariñosamente como ‘El Chiki’, perdió la vida durante la noche del domingo 13 de septiembre luego de sufrir un grave accidente de tránsito en la vía El Pozón - Mamonal, cerca del puente de Turbaco.

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Horas antes, Luis Alberto había estado celebrando.

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Junto a sus compañeros acababa de coronarse campeón de un torneo de fútbol disputado en Turbaco, una de las grandes pasiones que acompañaba su vida fuera de las aulas.

Nadie imaginaba que pocas horas después ese día de alegría terminaría de la peor manera.

De acuerdo con la información conocida por medios locales sobre el caso, ‘El Chiki’ se movilizaba en una motocicleta Honda en sentido Mamonal - El Pozón.

Cuando transitaba por inmediaciones del puente de Turbaco, por circunstancias que todavía son materia de investigación, habría perdido el control de la motocicleta.

El vehículo terminó impactando contra la baranda metálica de contención.

El golpe fue fuerte. Luis Alberto sufrió múltiples lesiones y murió en el lugar.

Su cuerpo quedó sobre la carretera, mientras la motocicleta terminó a pocos metros del punto donde se produjo el impacto.

Las autoridades de tránsito llegaron posteriormente para realizar la inspección técnica, recopilar elementos y establecer qué ocurrió antes del accidente.

Por ahora, la hipótesis inicial señala una pérdida de control de la motocicleta, aunque las causas exactas del siniestro continúan bajo investigación.

Luis Alberto era docente de tiempo completo de la Universidad de San Buenaventura y también era ampliamente conocido por su cercanía con el deporte.

Era licenciado en Educación Física, especialista en entrenamiento deportivo y se encontraba a la espera de recibir el título de magíster en Ciencias del Deporte.

Además, hacía parte de un proceso deportivo con el equipo de fútbol de la Alcaldía Distrital y esperaba una oportunidad para integrar el seleccionado que representaría a Cartagena en los Juegos Nacionales de Servidores Públicos.

Precisamente, pocas horas antes del accidente había disputado un torneo de fútbol en Turbaco y celebrado el campeonato junto a sus compañeros.



