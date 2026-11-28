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La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) confirmó que fue víctima de un ciberataque criminal en el que los atacantes lograron acceso no autorizado a un "conjunto limitado de información personal y comercial". El organismo, con sede en Zúrich (Suiza), aseguró que trabaja de la mano con las autoridades competentes, incluidas las fuerzas del orden, para esclarecer lo ocurrido.

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La confirmación llegó el jueves 26 de noviembre, en declaraciones a la agencia Associated Press, casi una semana después de que un grupo de ciberdelincuentes se atribuyera el ataque.

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¿Quién está detrás del hackeo?

El 20 de noviembre, un grupo autodenominado Handsome Boy Hacking Club (HBHC) incluyó a la FIFA en su lista de víctimas y aseguró haber sustraído más de 12 GB de datos de la organización. Según sus propias afirmaciones, intentó extorsionar a la FIFA sin éxito y luego publicó la información en un foro de ciberdelincuencia; reportes especializados sitúan esa publicación hacia el 21 de noviembre.

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El grupo también difundió en su cuenta de X capturas de pantalla de lo que parecía ser el escritorio de un computador de la FIFA. Posteriormente, esa cuenta fue suspendida y su sitio de filtraciones en la red Tor dejó de estar disponible.

HBHC es un actor nuevo en el panorama del cibercrimen: publicó sus primeras víctimas el 19 de noviembre y se sabe poco sobre sus integrantes, su origen o sus capacidades. Además de la FIFA, se ha atribuido ataques contra empresas estadounidenses como Smith & Wesson, UCHealth y Frontier Communications, reclamaciones que no han sido verificadas.

¿Qué información se habría filtrado?

De acuerdo con lo que afirma el grupo, los archivos provendrían del entorno Microsoft de la FIFA y de sus sistemas internos de gobernanza. Entre el material mencionado figuran documentos de identidad y de inmigración, información de directivos, registros financieros, documentos legales, documentos internos de gobierno corporativo y capturas de pantalla.

La FIFA no ha confirmado ninguna de estas afirmaciones ni ha precisado qué datos fueron expuestos, cuántas personas resultaron afectadas o cómo se produjo técnicamente el ataque.

Lo que dice la FIFA

"La FIFA condena en los términos más enérgicos la obtención y publicación ilícitas de información, en particular de datos personales", señaló un portavoz del organismo.

La entidad calificó lo ocurrido como una grave violación de la privacidad que puede tener consecuencias significativas para las personas afectadas.

Fuentes citadas por ESPN aseguraron que lo sustraído equivale a menos del 0,1 % de los datos que custodia la FIFA, y que el acceso no se debió a una falla de sus sistemas o de su tecnología, sino a que los atacantes se hicieron pasar por empleados de la organización. Según esas mismas fuentes, entre los documentos robados no hay archivos relacionados con FIFA Forward Enterprise, el polémico plan, finalmente descartado, para vender participaciones de la Copa del Mundo a inversionistas privados.

Un momento delicado para Infantino

El incidente llega en un momento sensible para la FIFA y su presidente, Gianni Infantino, quien enfrenta críticas por el fallido plan de venta de participaciones del Mundial y busca extender su mandato hasta 2031 en las elecciones previstas para el 18 de marzo. No obstante, ninguna información oficial ha vinculado el ciberataque con estos asuntos.

El fútbol, en la mira de los hackers

El caso de la FIFA se suma a otros ataques recientes contra el mundo del fútbol. Días antes, LaLiga de España informó que hackers robaron datos personales de aficionados en un ataque que afectó sus servicios digitales y los de varios clubes españoles. En 2025, la Federación Francesa de Fútbol también reportó un ciberataque con robo de datos.

No es la primera vez que la FIFA es blanco de ciberdelincuentes: en 2017, el grupo Fancy Bear, vinculado a la inteligencia rusa, filtró información sobre controles antidopaje de futbolistas, y en 2018 el organismo admitió un nuevo hackeo originado en una campaña de phishing.

Ante este tipo de filtraciones, los expertos recomiendan desconfiar de correos, mensajes o llamadas inesperadas que digan provenir de la FIFA o de entidades del fútbol, y no compartir datos personales ni contraseñas por esos canales.