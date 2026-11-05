Cristiano Ronaldo se despide de la selección de Portugal tras 23 años

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Cristiano Ronaldo puso fin este jueves 5 de noviembre a su etapa con la selección de Portugal. El delantero, de 41 años, comunicó su decisión a través de una carta y un video publicados en sus redes sociales, en los que anunció que "ha llegado el día de devolver la camiseta número siete" del equipo nacional.

Con su adiós se cierra un ciclo de 23 años que arrancó el 20 de agosto de 2003, en un partido frente a Kazajistán, y que convirtió al jugador nacido en Funchal, en la isla de Madeira, en la gran figura del fútbol portugués durante más de dos décadas.

Una despedida con números de récord

Ronaldo se marcha como el máximo goleador de la historia del fútbol internacional masculino, con 146 anotaciones, y como el futbolista con más partidos disputados con Portugal: 234.

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Con la camiseta lusa jugó seis Copas del Mundo y levantó tres títulos: la Eurocopa de 2016 y dos ediciones de la Liga de Naciones de la UEFA. La más reciente llegó en junio de 2025 en Múnich, cuando Portugal superó a España en la tanda de penaltis después de un empate 2-2 en el que Cristiano, entonces con 40 años, marcó el gol de la igualdad.

Un final marcado por la tensión con Jorge Jesus

El cierre de su carrera internacional no fue el que muchos imaginaban. Durante la más reciente fecha de la Liga de Naciones, el seleccionador Jorge Jesus lo dejó en el banco y manifestó que no pensaba ponerlo como titular, lo que llevó al delantero a abandonar la concentración del equipo. Después, el técnico aseguró que Ronaldo sería bienvenido si decidía regresar y que la decisión estaba en sus manos.

Meses antes, en el Mundial de 2026, Portugal había quedado eliminado en los octavos de final tras perder 1-0 ante España en Dallas, partido que ya había significado su despedida de las Copas del Mundo.

"Portugal siempre estará en mí"

En su mensaje, el atacante reconoció que alejarse de la selección no fue una decisión fácil y que pesaron tanto razones personales como deportivas. Agradeció a sus compañeros, a los cuerpos técnicos y a su familia por los sacrificios de estos años, y prometió que seguirá acompañando a Portugal como un hincha más.

También dedicó unas palabras a las nuevas generaciones, a las que animó a seguir soñando con llevar a la selección a lo más alto. Cerró su carta reafirmando que su país siempre lo acompañará, sin importar dónde esté.