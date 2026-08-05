Tres presuntas víctimas se apartan del proceso contra Jorge Alfredo Vargas

Colombia

El proceso penal que enfrenta el periodista Jorge Alfredo Vargas tuvo un giro durante la audiencia de imputación realizada el martes 4 de agosto, después de que tres de las cuatro personas incluidas por la Fiscalía como presuntas víctimas manifestaran que no desean participar en las próximas etapas judiciales.

La decisión fue comunicada mediante un documento dirigido a la jueza del caso y a los fiscales del grupo especial encargado de la investigación. En la carta, las tres mujeres solicitaron que sus nombres permanezcan bajo reserva y renunciaron a la representación que les había sido asignada por la Defensoría Pública.

Durante la diligencia, la fiscal quinta delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Patricia Hernández, informó que la comunicación fue recibida en la mañana del 4 de agosto. Las firmantes también dejaron constancia de que no desean intervenir en las siguientes instancias ni en una eventual etapa de juicio.

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Según la información conocida por medios nacionales, las tres mujeres señalaron que los hechos correspondían a situaciones laborales que ya habían recibido un trámite interno y que ellas no presentaron denuncias penales formales ante las autoridades.

El expediente continúa con una cuarta mujer que sí mantiene interés en el proceso y cuya representación está a cargo de la abogada Ana Bejarano.

Sin embargo, durante la audiencia surgió una dificultad relacionada con el poder que debía presentar la jurista para intervenir formalmente. La entrega del documento implicaba revelar la identidad de su representada, pese a que se había solicitado mantenerla bajo reserva. Ante esta situación, Bejarano no formalizó su participación durante la diligencia.

La audiencia se realizó de manera reservada por orden de la jueza 41 de control de garantías de Bogotá. La Fiscalía había solicitado esta medida para proteger la intimidad de las mujeres, evitar una posible revictimización e impedir que fueran identificadas en medios de comunicación o redes sociales.

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Pese a la decisión de las tres presuntas víctimas, la Fiscalía formuló imputación contra Jorge Alfredo Vargas por presunto acoso sexual. Los hechos investigados habrían ocurrido entre 2024 y 2026 dentro de un entorno laboral relacionado con Caracol Televisión.

El periodista no aceptó el cargo durante la audiencia, que se prolongó por cerca de tres horas y media. La Fiscalía tampoco solicitó una medida de aseguramiento en su contra, por lo que Vargas continuará vinculado al proceso sin una restricción de su libertad.

La imputación es una etapa en la que la Fiscalía comunica formalmente los hechos por los cuales una persona está siendo investigada. No representa una condena ni establece responsabilidad penal, por lo que Jorge Alfredo Vargas conserva plenamente su presunción de inocencia.

La determinación de las tres mujeres no obliga a la Fiscalía a cerrar inmediatamente la investigación. Especialistas en derecho penal explicaron que el presunto delito investigado no requiere que la persona afectada impulse permanentemente la actuación para que el ente acusador continúe con sus indagaciones.

No obstante, la ausencia de tres testimonios podría representar una dificultad probatoria si el expediente llega a un juicio oral. La Fiscalía deberá evaluar las declaraciones previamente recaudadas y los demás elementos disponibles para determinar si existen fundamentos suficientes para presentar una acusación formal.

Entre los escenarios mencionados por especialistas están una eventual preclusión parcial frente a algunos de los hechos, la separación de las investigaciones o la continuación del proceso únicamente por el caso de la mujer que permanece vinculada. Estas posibilidades todavía no han sido decididas por la Fiscalía ni por un juez.

Por ahora, el periodista continuará respondiendo dentro del proceso y su equipo de defensa podrá conocer y controvertir el material recopilado por el ente investigador.