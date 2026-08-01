Los señalamientos que rodean a Verónica Alcocer tras revelarse nuevos audios

Política

La publicación de varios audios atribuidos a Eva Ferrer Galcerán volvió a poner en el centro de la polémica a Verónica Alcocer y a su entorno más cercano. Las grabaciones, que contienen una serie de señalamientos sobre presuntos manejos irregulares de dinero y supuesta influencia en entidades del Estado, también revelan el quiebre de una relación que durante años fue considerada una de las más cercanas dentro del proyecto político que llevó a Gustavo Petro a la Presidencia.

Ferrer llegó al equipo de Verónica Alcocer en 2021 y participó activamente en la estrategia de comunicaciones de la campaña presidencial de 2022. Tras el triunfo de Petro, fue nombrada consejera presidencial para la Niñez y posteriormente asumió el cargo de consejera para la Reconciliación, consolidándose como una de las funcionarias de mayor confianza dentro del Gobierno.

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Sin embargo, esa relación terminó deteriorándose. Según información publicada por diferentes medios, el distanciamiento habría comenzado después de que Verónica Alcocer señalara a Ferrer de ser la responsable de la filtración de un video íntimo grabado en Cartagena. Ese episodio habría provocado el rompimiento definitivo entre ambas, tanto en el plano personal como en el profesional.

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Tras salir del círculo cercano de la entonces primera dama, Ferrer fue apartada de sus funciones y posteriormente dejó el Gobierno para dedicarse a actividades privadas relacionadas con la comunicación estratégica.

Ahora, los audios que se le atribuyen contienen acusaciones sobre presuntos manejos de recursos durante la campaña presidencial, supuestos pagos pendientes, posibles testaferros, uso de recursos públicos y una presunta influencia de Verónica Alcocer en diferentes entidades del Estado. Uno de los apartes más comentados hace referencia a la supuesta entrega de dos millones de euros durante la campaña de 2022.

Las grabaciones también incluyen referencias a presuntos gastos personales, disputas por recursos económicos y fuertes críticas contra personas del entorno de Alcocer. No obstante, ninguna de estas afirmaciones ha sido comprobada por las autoridades, por lo que corresponden únicamente a los señalamientos contenidos en los audios y deberán ser verificadas dentro de las investigaciones que puedan adelantarse.

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El caso ha generado un amplio debate político y mediático, no solo por el contenido de las grabaciones, sino porque evidencia la ruptura entre dos mujeres que compartieron un estrecho vínculo durante la campaña presidencial y los primeros años del actual Gobierno.