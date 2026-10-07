Así son los MQ-9 Reaper que Estados Unidos enviará a Colombia.

Colombia

Estados Unidos trasladó drones militares MQ-9 Reaper hacia Colombia y Ecuador como parte del fortalecimiento de la cooperación regional contra el narcotráfico y las organizaciones criminales transnacionales.

La movilización de estas aeronaves, que anteriormente se encontraban desplegadas en África, hace parte de una estrategia de Washington para ampliar sus capacidades de inteligencia, vigilancia y reconocimiento en América Latina.

De acuerdo con información conocida, se trata de un número reducido de aeronaves. En el caso de Colombia, reportes coincidentes señalan que el país acordó recibir tres MQ-9 Reaper, aunque hasta el momento las autoridades estadounidenses no han detallado públicamente cuántas unidades se encuentran ya operativas en territorio colombiano.

Publicidad

La llegada de estas capacidades se produce en medio de un nuevo capítulo de cooperación militar entre Colombia y EE.UU. En agosto de 2026, Colombia formalizó su ingreso a la Coalición de las Américas Contra los Carteles, A3C, dentro de la iniciativa denominada Escudo de las Américas.

El MQ-9 Reaper es una aeronave remotamente pilotada desarrollada para misiones de inteligencia, vigilancia y reconocimiento durante largos periodos. Según información Puede alcanzar alturas cercanas a los 15 kilómetros y mantener velocidades de crucero de alrededor de 370 kilómetros por hora. puede permanecer en vuelo durante más de 27 horas, una característica que le permite vigilar extensas zonas y hacer seguimiento prolongado sobre determinados objetivos.

Además de cámaras y sensores avanzados, el MQ-9 puede ser equipado con sistemas para operaciones de precisión. La Fuerza Aérea de Estados Unidos señala que algunas configuraciones permiten transportar misiles Hellfire y municiones guiadas.