Bajaj, Suzuki y AKT lideran: estas son las motos más vendidas en Colombia en 2026

Colombia

El mercado de motocicletas en Colombia vive un año de crecimiento sin precedentes. Según el más reciente informe de la Cámara de la Industria de Motocicletas de la ANDI y Fenalco, elaborado con datos del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), entre enero y septiembre de 2026 se matricularon 1.026.176 motos nuevas, un aumento del 28,26 % frente al mismo periodo de 2025. Con esa cifra, el país superó el millón de unidades vendidas cuando aún falta un trimestre para cerrar el año.

Las marcas de motos más vendidas en 2026

En el acumulado del año, Bajaj encabeza el ranking con 175.087 motos matriculadas, seguida por Suzuki (158.458) y AKT (148.169). Entre las tres suman 481.714 unidades, casi la mitad del mercado nacional (46,94 %).

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Así va el top 8 de marcas entre enero y septiembre de 2026:

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Bajaj: 175.087 unidades Suzuki: 158.458 unidades AKT: 148.169 unidades Honda: 146.987 unidades Yamaha: 133.165 unidades Hero: 80.812 unidades TVS: 79.034 unidades Victory: 47.890 unidades

Honda, que ocupa el cuarto lugar a muy poca distancia de AKT, ha sido una de las marcas tradicionales de mayor crecimiento durante el año. Solo en septiembre sus matrículas aumentaron 40,2 % frente al mismo mes de 2025.

Septiembre: Suzuki tomó la delantera

En septiembre se registraron 127.098 motos nuevas, 23,63 % más que en el mismo mes del año pasado y 13,59 % más que en agosto. Suzuki fue la marca líder del mes con 20.067 unidades (15,8 % del mercado), apenas por encima de Bajaj (19.996). Completaron el top 5 AKT (18.323), Honda (18.127) y Yamaha (17.695).

Los modelos de motos más vendidos

La AKT AK125NKD EIII se mantiene como la moto preferida por los colombianos y ha liderado la mayoría de los meses del año. En septiembre sumó 7.830 matrículas. Estos fueron los cinco modelos más vendidos del mes:

AKT AK125NKD EIII: 7.830 unidades Yamaha NMAX 155: 5.468 unidades Bajaj CT100 ES Spoke: 4.517 unidades Honda XR190L 2.0: 4.281 unidades Honda XR150L 2.0: 3.822 unidades

Los diez modelos con más registros concentraron el 34 % de las ventas de septiembre, y todos incorporan sistemas de frenado ABS o CBS.

Las motos de bajo cilindraje siguen mandando

Las motos de 101 a 125 cc representaron el 44,4 % de las matrículas de septiembre, seguidas por las de 151 a 200 cc, con el 30,4 %. Son vehículos asociados al trabajo y a la movilidad diaria, con bajo consumo de combustible y precios más accesibles.

Por regiones, Cundinamarca (18,4 %), Antioquia (16,6 %) y Valle del Cauca (10,5 %) concentraron el 45 % de los registros del mes. A nivel municipal, Sabaneta, Funza y El Cerrito encabezan el listado de matrículas.

¿Cómo cerrará el año?

La Cámara de la Industria de Motocicletas de la ANDI y Grupo UMA, representante de Bajaj, estiman que 2026 terminará con cerca de 1,38 millones de motos vendidas, lo que ubicaría a Colombia como el octavo mercado de motocicletas más grande del mundo. Incolmotos Yamaha es más optimista y proyecta un cierre cercano a 1,5 millones de unidades. En 2025 se vendieron algo más de 1,1 millones.

Fuente: Cámara de la Industria de Motocicletas de la ANDI y Fenalco, con datos del RUNT.