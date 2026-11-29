Ruta de alumbrados navideños en Girón: estos son los 21 puntos para recorrer en familia
Tras el encendido con caravana de este domingo 29 de noviembre, el circuito navideño de Girón quedará abierto a residentes y visitantes. Así puede organizar su recorrido por sectores.
Girón ya tiene listo su circuito navideño. Después del encendido oficial de este domingo 29 de noviembre, que arranca a las 5:00 de la tarde con una caravana de las autoridades municipales, los alumbrados quedarán abiertos para que residentes y visitantes del área metropolitana de Bucaramanga los recorran durante las próximas semanas.
La caravana, con música y comparsas, irá encendiendo la decoración punto por punto por el Centro Histórico y decenas de barrios. Pero el plan no termina esa noche: la administración instaló adornos en más de 20 parques, vías, puentes y espacios públicos emblemáticos de la Villa de los Caballeros.
Para quienes quieran salir en familia, en Lo Que Pasa en Colombia organizamos los 21 puntos por sectores, de modo que sea más fácil planear la ruta.
Centro Histórico: el corazón de la Navidad gironesa
El Monumento Nacional concentra varios de los puntos más tradicionales y se puede recorrer a pie:
- Parque Principal
- Parque Peralta
- Parque Las Nieves
- Puerta de Girón
- Carrera 26 hasta el Centro Comercial Parque del Río
- Puente Flandes
San Jorge, Villamil y Villa Campestre
Hacia la zona de San Jorge y Villamil, la decoración se extiende por rotondas, puentes y malecones:
- Sector San Jorge
- Rotonda San Jorge
- Puentes San Jorge
- Ciudadela Villamil
- Malecón Villamil
- Rotonda Hoyo Caliente
- Puentes Villa Campestre
Parques de barrio y Río de Oro
- Parque Gallineral
- Parque Palenque
- Rotonda Puentes Río de Oro
- Puentes Río de Oro
El Carrizal y Acapulco
Los sectores más alejados del casco urbano también tendrán su propio árbol navideño:
- Malecón Carrizal
- Árbol San Antonio del Carrizal
- Árbol Acapulco
- Vía principal hasta la iglesia de Acapulco
Lo que debe saber antes de salir
El día del encendido, la caravana irá prendiendo las luces sector por sector, así que la hora a la que llegue a cada punto dependerá de cómo avance el recorrido. Si su plan es ver la decoración con calma, puede hacerlo en los días siguientes, cuando todo el circuito ya esté iluminado.
La Alcaldía de Girón invitó a la comunidad a salir a las calles a recibir la caravana y a aprovechar la temporada para compartir en familia.