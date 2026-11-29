Girón

Girón ya tiene listo su circuito navideño. Después del encendido oficial de este domingo 29 de noviembre, que arranca a las 5:00 de la tarde con una caravana de las autoridades municipales, los alumbrados quedarán abiertos para que residentes y visitantes del área metropolitana de Bucaramanga los recorran durante las próximas semanas.

Publicidad

La caravana, con música y comparsas, irá encendiendo la decoración punto por punto por el Centro Histórico y decenas de barrios. Pero el plan no termina esa noche: la administración instaló adornos en más de 20 parques, vías, puentes y espacios públicos emblemáticos de la Villa de los Caballeros.

Publicidad

Para quienes quieran salir en familia, en Lo Que Pasa en Colombia organizamos los 21 puntos por sectores, de modo que sea más fácil planear la ruta.

Publicidad

Centro Histórico: el corazón de la Navidad gironesa

El Monumento Nacional concentra varios de los puntos más tradicionales y se puede recorrer a pie:

Parque Principal

Parque Peralta

Parque Las Nieves

Puerta de Girón

Carrera 26 hasta el Centro Comercial Parque del Río

Puente Flandes

San Jorge, Villamil y Villa Campestre

Hacia la zona de San Jorge y Villamil, la decoración se extiende por rotondas, puentes y malecones:

Sector San Jorge

Rotonda San Jorge

Puentes San Jorge

Ciudadela Villamil

Malecón Villamil

Rotonda Hoyo Caliente

Puentes Villa Campestre

Parques de barrio y Río de Oro

Parque Gallineral

Parque Palenque

Rotonda Puentes Río de Oro

Puentes Río de Oro

El Carrizal y Acapulco

Los sectores más alejados del casco urbano también tendrán su propio árbol navideño:

Malecón Carrizal

Árbol San Antonio del Carrizal

Árbol Acapulco

Vía principal hasta la iglesia de Acapulco

Lo que debe saber antes de salir

El día del encendido, la caravana irá prendiendo las luces sector por sector, así que la hora a la que llegue a cada punto dependerá de cómo avance el recorrido. Si su plan es ver la decoración con calma, puede hacerlo en los días siguientes, cuando todo el circuito ya esté iluminado.

La Alcaldía de Girón invitó a la comunidad a salir a las calles a recibir la caravana y a aprovechar la temporada para compartir en familia.