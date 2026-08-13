Aumenta a 273 la cifra de fallecidos tras terremoto en Colombia

Colombia

El balance de las consecuencias del terremoto de magnitud 7,4 que golpeó a Colombia continúa aumentando. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) informó este jueves 13 de agosto que la cifra de personas fallecidas llegó a 273 en todo el territorio nacional.

La actualización fue entregada por David Tamayo, director de la UNGRD, mientras continúan las operaciones de búsqueda, rescate y atención humanitaria en las regiones que presentan mayores afectaciones.

Además de las 273 personas fallecidas, el consolidado registra 3.824 heridos y 377 desaparecidos, por lo que las autoridades mantienen activos los equipos encargados de localizar a quienes todavía no han podido ser encontrados.

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La magnitud de la emergencia también queda reflejada en el número de familias que han sufrido directamente las consecuencias del terremoto.

Según el nuevo balance, 40.753 familias han resultado afectadas, lo que representa aproximadamente 97.515 personas impactadas en diferentes zonas de Colombia.

Los organismos que participan en la atención de la emergencia también han reportado el rescate de 348 personas desde que comenzaron las operaciones posteriores al terremoto.

Las afectaciones se extienden actualmente por 14 departamentos y 414 municipios, donde continúan las evaluaciones de viviendas, carreteras, centros educativos, establecimientos de salud, servicios públicos y otras infraestructuras.

Personal de organismos de socorro, Fuerzas Militares, Policía, autoridades territoriales y equipos especializados permanece desplegado en los puntos donde todavía existen reportes pendientes por verificar.

La prioridad continúa siendo localizar a las 377 personas reportadas como desaparecidas, atender a quienes requieren asistencia y avanzar en la entrega de ayudas a las familias damnificadas.

Paralelamente, las autoridades siguen consolidando información proveniente de municipios y zonas rurales, por lo que el número de afectados podría modificarse a medida que avancen las evaluaciones.

El balance de 273 fallecidos, 3.824 heridos, 377 desaparecidos, 40.753 familias afectadas y 97.515 personas impactadas corresponde a la actualización oficial conocida este jueves 13 de agosto.

Esta es una noticia en desarrollo. Las cifras son preliminares y podrían cambiar con los próximos balances oficiales de las autoridades.