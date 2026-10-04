Andrés Felipe Martínez fue asesinado cuando hacía una parada en Chorreras de Don Juan

Bucaramanga

Un ataque con arma de fuego terminó con la vida de Andrés Felipe Martínez Pico de 19 años de edad durante la noche del sábado 3 de octubre en el barrio Chorreras de Don Juan, en Bucaramanga. El crimen ocurrió aproximadamente a las 9:20 p. m., sobre la carrera 14B, con calle 45

Según información preliminar conocida sobre el caso, Martínez Pico se movilizaba en motocicleta junto a su pareja sentimental. Ambos habían salido desde el sector del Mutis con dirección hacia la denominada ‘Y’ de La Feria, donde tenían previsto recoger un teléfono celular.

Posteriormente continuaron su recorrido hacia el sector de la plaza de mercado ubicada sobre la carrera 14B con calle 45. Allí hicieron una parada para realizar una compra antes de regresar a su vivienda.

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Segun testigos al parecer Andrés Felipe descendió de la motocicleta cuando dos personas vestidas de negro y con cascos del mismo color se acercaron hasta donde se encontraba. En cuestión de segundos, uno de los hombres habría desenfundado un arma de fuego y disparado en repetidas ocasiones contra el joven. Tras cometer el ataque, los responsables escaparon del sector con rumbo desconocido.

La víctima sufrió heridas por proyectil de arma de fuego en el rostro y en la zona derecha del pecho. Cuando las autoridades llegaron al lugar, el joven ya se encontraba sin signos vitales.

Funcionarios de Policía Judicial realizaron la inspección técnica al cadáver y adelantaron los actos urgentes correspondientes. Durante el procedimiento fueron recolectadas tres vainillas, un proyectil y un teléfono celular, elementos que harán parte de la investigación.

Según la información preliminar manejada por los investigadores, una de las hipótesis que se analiza apunta a un ataque dirigido. Sin embargo, serán las labores investigativas las que permitan determinar las circunstancias exactas del crimen, establecer el móvil y determinar quiénes serían los responsables.

La Sijín asumió la investigación, realizó la creación de la noticia criminal, inició labores de verificación y recopiló los elementos materiales probatorios encontrados en la escena.

Las autoridades también revisarán cámaras de seguridad del sector y recogerán testimonios que permitan reconstruir los movimientos de los responsables antes y después del ataque.

Por ahora, el caso continúa bajo investigación y serán las autoridades judiciales las encargadas de esclarecer qué motivó el crimen y de establecer la identidad y ubicación de los responsables.