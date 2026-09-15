Misterio por la desaparición del Chakal del Sur: gritos y detonaciones se escucharon en su última llamada

Colombia

La incertidumbre rodea al cantante de música popular Chakal del Sur, luego de que su equipo de trabajo informara que perdió todo contacto con el artista mientras este se encontraba en Jamundí, Valle del Cauca.

La alerta fue difundida durante la tarde de este martes 15 de septiembre mediante un comunicado publicado en las redes sociales relacionadas con el artista. Desde entonces, familiares, seguidores y personas cercanas intentan obtener información que permita establecer su ubicación y conocer su estado.

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Según lo informado, Chakal del Sur se había trasladado hasta ese municipio para atender un asunto de carácter familiar. Hacia las 4:30 de la tarde sostuvo una conversación telefónica de trabajo con su mánager, Víctor Espinel.

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En medio de la llamada, de acuerdo con la versión difundida por el equipo del cantante, se habrían escuchado gritos y sonidos semejantes a detonaciones. La comunicación terminó de forma inesperada y, desde ese momento, no habrían conseguido establecer nuevamente contacto con él.

No existe claridad sobre lo ocurrido

Hasta el momento de esta publicación no se conoce un pronunciamiento oficial de las autoridades que permita establecer qué ocurrió con el artista. Tampoco existe confirmación de que haya sido víctima de un secuestro, un atentado u otro hecho delictivo.

Por esta razón, cualquier versión diferente a la entregada por su equipo debe manejarse con cautela. La información confirmada hasta ahora se limita a la pérdida de contacto y a las circunstancias relatadas sobre aquella última llamada.

El equipo del cantante pidió la colaboración de las personas que se encuentren en Jamundí o que puedan aportar información real sobre su paradero.

“Necesitamos información urgente. Si alguna persona se encuentra en la zona y tiene información sobre el Chakal del Sur, por favor comuníquese inmediatamente con su equipo de trabajo”, señala el mensaje divulgado.

¿Quién es el Chakal del Sur?

Chakal del Sur, cuyo nombre es Fabio Silva, es un reconocido intérprete y compositor de música popular colombiana. Su carrera tomó fuerza gracias a canciones como Por convencida, El amor y la felicidad, Carita angelical y Antes que muera.

El artista cuenta con una amplia comunidad de seguidores en redes sociales y plataformas digitales. Precisamente, cientos de internautas han compartido la alerta y expresado preocupación ante la falta de noticias.

Su equipo espera que en las próximas horas las autoridades o alguna persona cercana puedan entregar información que permita aclarar lo sucedido. Entretanto, se recomienda no difundir versiones sin verificar que puedan aumentar la angustia de sus familiares.