Hernando Ramírez, el motociclista que terminó muerto tras fuerte choque en el Bulevar Bolívar

Accidentes

Un grave accidente de tránsito terminó con la vida de Hernando Ramírez García, de 32 años, durante la mañana de este jueves 17 de septiembre en Bucaramanga.

El siniestro ocurrió hacia las 8:00 de la mañana, en el sector del Bulevar Bolívar con carrera 15, cerca de la báscula.

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Hernando se movilizaba en una motocicleta de placas BFN-40D cuando, por circunstancias que ahora son materia de investigación, terminó impactando contra un camión de placas XKD-250 que se encontraba estacionado en ese tramo de la vía.

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Hasta el momento no se ha establecido si el vehículo de carga estaba esperando turno para ingresar a la báscula o si simplemente permanecía detenido en el lugar.

De acuerdo con versiones entregadas por testigos, otro vehículo que transitaba por el sector habría cerrado al motociclista.

Ese movimiento habría hecho que Hernando perdiera el control de la motocicleta y terminara chocando contra el camión estacionado.

El impacto fue de tal magnitud que el motociclista murió en el lugar.

Personas que se encontraban en la zona dieron aviso a los organismos de emergencia y a las autoridades de tránsito.

Por ahora, la versión sobre el vehículo que presuntamente lo habría cerrado deberá ser verificada mediante cámaras de seguridad, testimonios y demás elementos recolectados en la escena.

Unidades de Tránsito de Bucaramanga llegaron hasta el sitio y realizaron la inspección técnica del lugar.

Los agentes adelantaron la recolección de pruebas, fijaron la posición de los vehículos y posteriormente realizaron la inspección del cuerpo para su traslado a Medicina Legal.

Las autoridades deberán establecer con precisión cómo ocurrió el accidente, si otro vehículo tuvo participación directa y cuál era la condición exacta del camión estacionado al momento del choque.