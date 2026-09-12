A Johan lo sorprendieron dentro de un establecimiento de Piedecuesta y lo asesinaron.

Colombia

Un ataque ocurrido dentro de un establecimiento comercial terminó con la vida de un joven durante la noche de este viernes 11 de septiembre en el barrio Cabecera de Piedecuesta.

La víctima fue identificada como Johan Sebastián Carrillo Mesa, de 21 años.

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De acuerdo con información conocida de manera preliminar, eran aproximadamente las 7:30 de la noche cuando Carrillo Mesa se encontraba dentro de un establecimiento comercial ubicado en la calle 7 con carrera 17.

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En ese momento, un hombre ingresó al lugar y, según las primeras versiones, sin mediar palabra sacó un arma de fuego y disparó en repetidas oportunidades contra el joven.

Johan recibió varios impactos y quedó gravemente herido. Personas que se encontraban en el sector reaccionaron y lo trasladaron rápidamente hasta un centro asistencial de Piedecuesta.

Pese a los esfuerzos realizados por el personal médico, posteriormente se confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de las lesiones.

Mientras el joven era auxiliado, el responsable del ataque escapó del lugar con rumbo desconocido. Hasta el momento no se reportan capturas relacionadas con este caso.

Investigadores de la SIJIN realizaron la inspección del sitio y adelantaron labores de vecindario, además de buscar registros de cámaras de seguridad que permitan reconstruir los movimientos del responsable antes y después del ataque.

Por el momento no se conoce con certeza qué habría motivado el asesinato de Carrillo. Serán las autoridades judiciales las encargadas de esclarecer este crimen, identificar al responsable y establecer las circunstancias que rodearon el ataque.



