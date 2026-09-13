Conozca lo que realmente habría pasado en Zara con la empleada que salió descalza

Bogotá

Un video grabado a la salida de una tienda Zara en Bogotá abrió una fuerte discusión en las redes sociales. En las imágenes aparece una joven caminando descalza y visiblemente afectada después de terminar su jornada laboral. La escena despertó indignación, pero también dio paso a diferentes rumores sobre lo que supuestamente había ocurrido dentro del establecimiento.

La protagonista del caso es María Alejandra Rojas, una joven de 22 años que decidió contar públicamente su versión. Según explicó, el problema no comenzó con la devolución de unos zapatos, como inicialmente se creyó, sino varios días antes, después de sufrir una lesión durante una actividad relacionada con su trabajo.

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El caso ocurrió en una tienda Zara ubicada en el centro comercial Unicentro, en el norte de Bogotá. Aunque en redes se han difundido diferentes versiones, hasta el momento los hechos conocidos corresponden principalmente al relato de la trabajadora. La empresa y las personas señaladas no habían entregado una respuesta pública al momento de conocerse la denuncia.

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Todo habría comenzado pocos días después de ingresar

María Alejandra manifestó que comenzó a trabajar en la compañía el pasado 20 de agosto. Durante sus primeros días habría informado que no tenía los tenis exigidos para cumplir sus funciones, pues venía de una zona de clima cálido y acostumbraba a utilizar otro tipo de calzado.

Mientras solucionaba la situación, presuntamente le permitieron presentarse con un vestido negro y zapatos de tacón. Sin embargo, debido a que debía permanecer de pie durante buena parte de la jornada, le facilitaron unos zapatos para que pudiera trabajar con mayor comodidad.

Hasta ese momento, según su relato, no se habían presentado mayores inconvenientes. La situación habría cambiado el 23 de agosto, cuando la joven participó en una actividad recreativa organizada en el marco de una reunión laboral.

Durante la actividad, María Alejandra habría jugado como arquera y sufrió una caída que le ocasionó una lesión en la mano derecha. El golpe resultaba especialmente preocupante porque esa era la mano que utilizaba para desarrollar sus funciones como cajera.

La trabajadora aseguró que acudió inicialmente a la enfermería del centro comercial, donde le recomendaron dirigirse a una institución médica y solicitar la atención como un posible accidente de origen laboral.

La controversia por la atención médica

De acuerdo con la versión entregada por la joven, cuando intentó acceder a la atención descubrió que no aparecía afiliada a una Administradora de Riesgos Laborales en el sistema. Por esta razón, sostuvo que tuvo que recurrir inicialmente a su EPS.

En el centro médico, según contó, le señalaron que las circunstancias en las que ocurrió la caída podían corresponder a un accidente laboral y que el caso debía tramitarse por medio de la ARL.

María Alejandra afirmó que se comunicó con una de sus superiores para solicitar el reporte, pero presuntamente recibió una respuesta negativa. Según su testimonio, le habrían indicado que la caída no había sucedido dentro de la tienda, sino en un parque, y que por esa razón no debía ser considerada un accidente de trabajo.

La joven insistió en recibir atención. Tras una primera valoración le practicaron una radiografía, descartaron una fractura y le otorgaron cuatro días de incapacidad.

No obstante, el dolor continuó y la mano presentaba una coloración morada. El 27 de agosto, cuando finalizaba la primera incapacidad, habría logrado recibir atención a través de la ARL. Allí le ordenaron otros diez días de incapacidad, medicamentos y nuevos exámenes.

El primero de septiembre fue valorada por un especialista en cirugía de mano, quien habría ordenado una tomografía ante la sospecha de una posible fractura de escafoides. También le formularon terapias, controles médicos y una extensión de la incapacidad.

Debe señalarse que la calificación definitiva de un accidente laboral no depende únicamente de la versión del trabajador o del empleador. Esa determinación debe realizarse mediante el procedimiento correspondiente y con la intervención de las entidades competentes.

El regreso a la tienda y la orden de entregar los zapatos

El episodio que llevó el caso a las redes sociales ocurrió el 10 de septiembre, cuando María Alejandra regresó a la tienda después de finalizar su incapacidad.

La joven se presentó utilizando los mismos zapatos que le habían facilitado durante sus primeros días de trabajo. Sin embargo, aseguró que sus superiores le exigieron devolverlos bajo el argumento de que no eran una dotación entregada definitivamente, sino un préstamo.

María Alejandra relató que cumplió su jornada utilizando el calzado, pero al terminar le comunicaron que debía quitárselo y entregarlo antes de abandonar el establecimiento.

La trabajadora preguntó qué debía hacer para regresar a su vivienda si no tenía otro par de zapatos. Según su relato, la respuesta fue que debía devolverlos de todas maneras, aunque eso implicara salir descalza.

La joven también aseguró que, cuando se disponía a entregarlos, una persona encargada le habría dicho que aquella situación era consecuencia de los correos que había enviado para solicitar explicaciones y dejar constancia de lo ocurrido con su lesión.

Estas afirmaciones hacen parte exclusivamente de la denuncia presentada por María Alejandra y deberán ser aclaradas por la compañía y, si el caso llega a las autoridades laborales, por las entidades encargadas de investigar lo sucedido.

¿Llevaba otro par de zapatos en el bolso?

Después de que el video se hiciera viral, comenzó a circular una versión según la cual la trabajadora habría llevado otro par de zapatos dentro de su bolso y solo habría caminado descalza durante algunos minutos para grabar las imágenes.

María Alejandra negó tajantemente esa afirmación. Aseguró que no tenía calzado para cambiarse y que realmente salió de la tienda sin zapatos después de cumplir la orden de devolver el par que estaba utilizando.

La joven también publicó otro video en el que aparece llegando descalza a su vivienda. Con esta grabación buscó responder a quienes pusieron en duda su testimonio y afirmaron que todo habría sido preparado para generar una controversia en las redes sociales.

Por eso, la expresión “es falso”, que apareció en las publicaciones sobre el supuesto giro del caso, no corresponde a un desmentido de la denuncia completa. Fue la respuesta de María Alejandra al rumor específico que señalaba que llevaba otros zapatos guardados.

Asegura que nadie de la empresa la ha contactado

La trabajadora manifestó que, después de hacer pública la situación, algunas personas vinculadas con la tienda presuntamente la bloquearon de grupos y canales de comunicación.

También aseguró que ningún representante de la empresa se había puesto en contacto con ella para conocer formalmente su versión o buscar una solución. Debido a la afectación emocional que, según dijo, le produjo el episodio, acudió a un centro médico para solicitar acompañamiento psicológico.

El caso continúa generando reacciones por el trato que habría recibido la joven, el manejo de su lesión y la orden de devolver el calzado antes de abandonar la tienda.

Red+ Noticias informó que intentó obtener la versión de la encargada general del establecimiento, pero no recibió respuesta antes de publicar su informe. El medio también aseguró haber conocido una grabación del momento en el que le solicitaron a la trabajadora entregar los zapatos.

Mientras aparece un pronunciamiento de Zara o de las autoridades laborales, no es posible presentar como plenamente comprobadas todas las afirmaciones. Por ahora existe la denuncia detallada de María Alejandra, varios registros audiovisuales y una polémica que exige una explicación clara por parte de la compañía.