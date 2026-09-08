Novia del hijo del vicepresidente falleció tras emergencia en plena maratón.

Colombia

Una tragedia enlutó la Maratón Medellín 2026 luego de que Juliana Ávila Saouda, de 20 años, falleciera tras presentar una grave emergencia de salud mientras participaba en la competencia.

La joven había viajado desde Bogotá para correr la prueba de 21 kilómetros y, en medio del recorrido, sufrió una complicación que obligó a activar los protocolos de atención médica.

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Posteriormente fue trasladada al Hospital General de Medellín, donde recibió atención especializada.

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El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, confirmó que Juliana sufrió tres paros cardíacos y que en igual número de oportunidades los equipos médicos lograron reanimarla.

Pese a los esfuerzos realizados para estabilizarla, posteriormente se confirmó su fallecimiento.

La noticia generó una fuerte conmoción, no solo entre quienes participaron en la carrera, sino también al conocerse que Juliana era la novia de Alejandro Restrepo Céspedes, hijo mayor del vicepresidente de Colombia, José Manuel Restrepo.

Tras conocerse lo ocurrido, José Manuel Restrepo expresó públicamente su pesar y llegó a compartir en sus redes sociales una fotografía de Juliana junto a su hijo Alejandro, acompañada de un mensaje de despedida. La publicación fue retirada posteriormente.

La organización de la Maratón Medellín también lamentó lo sucedido y envió un mensaje de solidaridad a los familiares y seres queridos de la joven.

Por ahora, la información confirmada indica que Juliana presentó una grave emergencia durante la competencia y posteriormente sufrió los episodios cardíacos informados por el alcalde. Será la información médica correspondiente la que permita establecer con precisión la causa definitiva de su fallecimiento.