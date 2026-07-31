Tesla Model Y fue el carro más vendido en Colombia durante el primer semestre de 2026

Colombia

El mercado de vehículos nuevos en Colombia aceleró durante el primer semestre de 2026. Entre enero y junio fueron matriculadas 157.620 unidades, lo que representó un crecimiento del 50,1 % frente al mismo periodo del año anterior.

Junio fue el mes con el mejor desempeño del año, con 29.038 vehículos nuevos registrados ante el Registro Único Nacional de Tránsito, RUNT. La cifra confirmó la recuperación de la demanda y el buen momento que atraviesa el sector automotor colombiano.

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Una de las mayores sorpresas estuvo en el listado de modelos preferidos por los compradores. El Tesla Model Y, un vehículo completamente eléctrico, ocupó el primer lugar durante junio con 2.295 matrículas.

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El segundo puesto fue para la Renault Duster, con 1.021 unidades, seguida por la Foton BJ, con 1.007 registros. El Kia K3 alcanzó 781 matrículas, mientras que la Mazda CX-30 completó los cinco primeros lugares con 774 unidades.

En el acumulado entre enero y junio, el Tesla Model Y también se mantuvo como el vehículo más matriculado del país. Después aparecieron la Renault Duster, el Kia K3, el Kia Picanto y la Mazda CX-30, según la clasificación por líneas presentada por Fenalco y la Andi.

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Por marcas, Kia lideró el mercado nacional durante el primer semestre con una participación del 13 %. Renault alcanzó el 10 %; Toyota, el 8,1 %; Chevrolet, el 7,7 %, y Mazda, el 7,4 %. Estas cinco compañías concentraron el 46,2 % de las matrículas de vehículos nuevos.

Solo durante junio, Kia matriculó 2.997 vehículos, seguida por Toyota, con 2.864; Renault, con 2.589; Chevrolet, con 2.450, y Tesla, con 2.422 unidades.

El crecimiento del mercado también estuvo marcado por la movilidad sostenible. Durante los primeros seis meses del año fueron matriculados 24.477 vehículos eléctricos, un aumento del 235,5 %, mientras los híbridos alcanzaron 44.605 registros, con un crecimiento del 74,6 %.

En conjunto, los vehículos eléctricos e híbridos representaron cerca del 44 % de las matrículas realizadas en Colombia, lo que significa que aproximadamente cuatro de cada diez carros nuevos cuentan con algún nivel de electrificación.

Los resultados evidencian un cambio en las preferencias de los compradores colombianos, con una mayor presencia de vehículos eléctricos, híbridos y camionetas tipo SUV entre los modelos más demandados.