Su propio hijo habría acabado con su vida: Gusmeida murió tras grave ataque.

Colombia

Un grave caso de violencia intrafamiliar terminó con la muerte de una mujer en el municipio de Tenerife, Magdalena, mientras las autoridades capturaron a uno de sus hijos como presunto responsable.

La víctima fue identificada preliminarmente como Gusmeida, quien resultó gravemente herida durante un hecho ocurrido en el barrio Villa María.

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De acuerdo con las primeras informaciones conocidas por medio locales, el presunto agresor sería hijo de la mujer.

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En medio de circunstancias que todavía son materia de investigación, el hombre habría utilizado un arma blanca para causarle varias heridas a su madre.

Tras lo ocurrido, Gusmeida fue auxiliada y llevada inicialmente al Hospital Local de Tenerife.

Debido a la gravedad de su estado, el personal médico determinó que debía ser remitida a un centro asistencial de mayor complejidad.

La mujer fue trasladada hacia el Hospital Fray Luis de León, en Plato, pero pese a los esfuerzos realizados para salvarle la vida, habría llegado al centro médico sin signos vitales.

Luego del hecho, las autoridades lograron la captura del agresor.

El hombre deberá ser presentado ante un juez, quien será el encargado de definir su situación judicial dentro del proceso.

Por ahora, corresponde a la Fiscalía establecer mediante las pruebas recolectadas cuál habría sido su participación exacta en la muerte de su madre.

Información preliminar también señala que este hombre habría estado involucrado anteriormente en otros episodios de violencia intrafamiliar.

Incluso, se menciona que hace aproximadamente dos meses habría ocasionado daños en la vivienda de su madre.

Sin embargo, estos antecedentes deberán ser confirmados oficialmente dentro de la investigación y no constituyen por sí solos una determinación de responsabilidad en el caso actual.

Las autoridades continúan recopilando testimonios y demás elementos que permitan establecer qué originó la agresión y cómo ocurrieron exactamente los hechos.