Regresaba de jugar fútbol y sufrió un accidente: murió estudiante de 16 años

Barrancabermeja

Un accidente de tránsito ocurrido en zona rural de Barrancabermeja, Santander, cobró la vida de un adolescente de 16 años, estudiante del colegio Blanca Durán de Padilla, quien falleció el miércoles 7 de octubre luego de permanecer dos días en delicado estado de salud.



El siniestro se registró durante la noche del lunes 5 de octubre en el sector conocido como Búfalo Parao, ubicado en la vereda Campo 38, corregimiento El Centro. En el hecho estuvieron involucrados una motocicleta de placas MXU 92D, en la que se movilizaban dos menores de edad, y una camioneta de placas QLO 550.



Según la información conocida sobre este caso por medios locales, los dos adolescentes aparentemente regresaban de disputar un partido de fútbol y se dirigían hacia sus respectivos lugares de residencia cuando se produjo la colisión. Como consecuencia del fuerte impacto, ambos ocupantes de la motocicleta resultaron lesionados y tuvieron que recibir atención médica.

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El joven sufrió un fuerte golpe en la cabeza, lesión que comprometió gravemente su estado de salud. Durante los días posteriores al accidente permaneció bajo observación médica, mientras sus familiares adelantaban gestiones para conseguir su remisión a una institución de mayor complejidad en Bucaramanga, donde pudiera recibir atención especializada.



Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados para lograr su traslado y la atención recibida, el adolescente no logró recuperarse de las lesiones. Su fallecimiento fue confirmado el miércoles 7 de octubre.



Entre tanto, el otro menor de edad que se desplazaba en la motocicleta sobrevivió al accidente y continúa recuperándose bajo atención médica en la Clínica Magdalena, de Barrancabermeja. Por el momento, no se han conocido mayores detalles sobre su evolución.

Por su parte, la camioneta involucrada en el siniestro fue inmovilizada como parte de las actuaciones correspondientes. Las autoridades de tránsito avanzan en las investigaciones para establecer cómo se produjo la colisión y determinar las posibles responsabilidades, teniendo en cuenta que hasta el momento no se han esclarecido oficialmente las circunstancias del accidente.





