Le dispararon 12 veces: asesinan a joven en Prados del Sur, Floridablanca

Judicial

Un nuevo hecho de violencia se registró durante la mañana de este viernes 25 de septiembre en Floridablanca. Un joven de 20 años, identificado como Yeison Damián Pérez Gómez, perdió la vida luego de ser atacado con arma de fuego cuando se encontraba en vía pública, en inmediaciones de la carrera 45 con calle 146C del barrio Prados del Sur.

De acuerdo con información preliminar conocida por las autoridades, el ataque ocurrió hacia las 11:30 de la mañana. La víctima recibió múltiples impactos de arma de fuego, principalmente en la cabeza y otras partes del cuerpo, por lo que falleció en el lugar antes de que pudiera recibir atención médica.

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Según el reporte inicial, Yeison presentaba seis heridas en la zona de la cabeza y el rostro, además de lesiones en un hombro, el abdomen y la región posterior de la cabeza. En la escena, los investigadores encontraron varias vainillas y proyectiles que serían sometidos a análisis dentro del proceso judicial.

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Una llamada antes del crimen

La compañera sentimental de la víctima manifestó a las autoridades que, desde el día anterior, Yeison presuntamente venía recibiendo llamadas y mensajes de una persona conocida por él, quien, según su versión, insistía en que saliera de la vivienda para conversar.

Durante la mañana de este viernes, de acuerdo con el relato entregado a los investigadores, el joven volvió a recibir una llamada y posteriormente decidió salir para encontrarse con esta persona. Aproximadamente 15 minutos después, su pareja habría recibido una comunicación en la que le informaron que Yeison había sido atacado a disparos.

Las circunstancias exactas de ese encuentro y la participación de las personas involucradas son materia de investigación. Las autoridades buscan establecer qué ocurrió durante los minutos previos al homicidio y si existían amenazas o conflictos anteriores relacionados con el ataque.

Un adolescente fue aprehendido

Tras conocerse el homicidio, unidades de la Policía desplegaron un operativo en el sector. De acuerdo con información preliminar, la reacción de los uniformados permitió la aprehensión de un adolescente de 16 años, quien quedó a disposición de las autoridades competentes dentro del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes.

Por tratarse de un menor de edad, Lo Que Pasa en Colombia se abstiene de publicar su identidad y demás datos personales, mientras avanzan las actuaciones judiciales para establecer su eventual responsabilidad en los hechos.

Las autoridades manejan inicialmente como una de las líneas investigativas un posible ajuste de cuentas. Sin embargo, estas hipótesis deberán ser corroboradas dentro de la investigación para dar con el paradero de los responsables.

SIJIN recogió evidencias en el lugar

Personal de la SIJIN realizó la inspección técnica al cadáver, fijación fotográfica de la escena y recolección de elementos materiales probatorios. Entre los elementos encontrados figuran 12 vainillas calibre 9 milímetros, dos proyectiles y un teléfono celular.

Los investigadores comenzaron la recopilación de cámaras de seguridad instaladas en el sector, con el propósito de reconstruir los movimientos de la víctima y de las personas que estuvieron en la zona antes y después del ataque. De acuerdo con información judicial preliminar, Pérez Gómez registraba anotaciones en el Sistema Penal Oral Acusatorio

El caso quedó en manos de las autoridades judiciales, que deberán determinar el móvil del homicidio, establecer cómo se produjo el ataque y definir la posible responsabilidad de las personas vinculadas a la investigación.