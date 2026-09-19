Colombia

Una fotocopia habría servido de trampa para asesinar a Jimmy González

Jimmy González Martínez fue atacado por dos hombres que llegaron en motocicleta y se acercaron con la excusa de solicitar una fotocopia.

Por · Publicado
Compartir WhatsApp Facebook X Telegram
Una fotocopia habría servido de trampa para asesinar a Jimmy González
Jimmy González Martínez murió luego de ser atacado dentro de su establecimiento por un hombre que habría llegado con la excusa de solicitar una fotocopia.

Una supuesta solicitud de fotocopia habría sido utilizada como excusa para acercarse a Jimmy González Martínez y atacarlo a tiros durante la noche del viernes 18 de septiembre.

El hecho ocurrió en inmediaciones de la Diagonal Ganagana, en el barrio Galán, al sur de Ibagué.

Publicidad
FCV SEPTIEMBRE

Jimmy, pensionado de la Fuerza Pública y reconocido en el sector por llevar más de diez años vinculado a la comunidad, se encontraba en su establecimiento cuando dos hombres llegaron en motocicleta.

Publicidad

De acuerdo con las versiones conocidas, uno de ellos descendió del vehículo y se acercó al comerciante con el supuesto propósito de sacar una fotocopia.

La petición habría servido para aproximarse sin generar sospechas.

Cuando estuvo frente a Jimmy, el hombre sacó un arma de fuego y le disparó en repetidas oportunidades.

Después del ataque, corrió hacia la motocicleta donde lo esperaba su acompañante y ambos escaparon con rumbo desconocido.

Jimmy quedó gravemente herido y fue auxiliado.

Posteriormente fue trasladado hasta la USI del Sur, donde los médicos intentaron salvarle la vida.

Sin embargo, debido a la gravedad de las heridas, murió poco después.

Mientras las autoridades avanzan en la búsqueda de los responsables, un hecho ocurrido años atrás volvió a ser mencionado entre habitantes del sector.

Según versiones conocidas en la zona, Jimmy habría frustrado tiempo atrás un robo dentro de su establecimiento y uno de los presuntos delincuentes murió durante aquel episodio.

Ahora, los investigadores buscan establecer si ese antecedente tendría alguna relación con el homicidio ocurrido la noche del viernes.

Por el momento, esta posibilidad permanece únicamente como una línea de investigación y no existe confirmación oficial de que el crimen haya sido motivado por una venganza.

Las versiones sobre la cantidad exacta de disparos todavía presentan diferencias.

Algunos testigos aseguran que escucharon al menos tres detonaciones, mientras otros reportes indican que Jimmy habría recibido dos impactos en la cabeza.

Investigadores también revisan cámaras de seguridad del sector y recopilan testimonios que puedan ayudar a identificar a los dos hombres que escaparon en motocicleta.

﻿

Lea también

“Se someten o vamos por ellos”: Gobierno destapa las reglas de su nueva ley contra criminales Colombia “Se someten o vamos por ellos”: Gobierno destapa las reglas de su nueva ley contra criminales. Fuerte temblor sacudió a Colombia en la mañana de este sábado: fue de magnitud 4,6 Colombia Fuerte temblor sacudió a Colombia en la mañana de este sábado: fue de magnitud 4,6 JEP pone en marcha sanciones de hasta ocho años contra exjefes de las Farc Colombia JEP pone en marcha sanciones de hasta ocho años contra exjefes de las Farc Bucaramanga tiene subcampeón panamericano: Pablo Giraldo ganó plata en MMA Colombia Bucaramanga tiene subcampeón panamericano: Pablo Giraldo ganó plata en MMA

Noticias relacionadas:

asesinato comerciante Ibagué barrio Galán Diagonal Ganagana homicidio Ibagué Jimmy González Martínez
Únase a nuestro canal de WhatsApp para más noticias: Canal de WhatsApp