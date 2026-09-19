Una fotocopia habría servido de trampa para asesinar a Jimmy González

Colombia

Una supuesta solicitud de fotocopia habría sido utilizada como excusa para acercarse a Jimmy González Martínez y atacarlo a tiros durante la noche del viernes 18 de septiembre.

El hecho ocurrió en inmediaciones de la Diagonal Ganagana, en el barrio Galán, al sur de Ibagué.

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Jimmy, pensionado de la Fuerza Pública y reconocido en el sector por llevar más de diez años vinculado a la comunidad, se encontraba en su establecimiento cuando dos hombres llegaron en motocicleta.

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De acuerdo con las versiones conocidas, uno de ellos descendió del vehículo y se acercó al comerciante con el supuesto propósito de sacar una fotocopia.

La petición habría servido para aproximarse sin generar sospechas.

Cuando estuvo frente a Jimmy, el hombre sacó un arma de fuego y le disparó en repetidas oportunidades.

Después del ataque, corrió hacia la motocicleta donde lo esperaba su acompañante y ambos escaparon con rumbo desconocido.

Jimmy quedó gravemente herido y fue auxiliado.

Posteriormente fue trasladado hasta la USI del Sur, donde los médicos intentaron salvarle la vida.

Sin embargo, debido a la gravedad de las heridas, murió poco después.

Mientras las autoridades avanzan en la búsqueda de los responsables, un hecho ocurrido años atrás volvió a ser mencionado entre habitantes del sector.

Según versiones conocidas en la zona, Jimmy habría frustrado tiempo atrás un robo dentro de su establecimiento y uno de los presuntos delincuentes murió durante aquel episodio.

Ahora, los investigadores buscan establecer si ese antecedente tendría alguna relación con el homicidio ocurrido la noche del viernes.

Por el momento, esta posibilidad permanece únicamente como una línea de investigación y no existe confirmación oficial de que el crimen haya sido motivado por una venganza.

Las versiones sobre la cantidad exacta de disparos todavía presentan diferencias.

Algunos testigos aseguran que escucharon al menos tres detonaciones, mientras otros reportes indican que Jimmy habría recibido dos impactos en la cabeza.

Investigadores también revisan cámaras de seguridad del sector y recopilan testimonios que puedan ayudar a identificar a los dos hombres que escaparon en motocicleta.

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