Juan Vicente murió tras ser atacado: había sobrevivido a las balas tres meses antes

Colombia

Tres meses después de haber sobrevivido a un atentado, Juan Vicente Reina Yepes volvió a ser blanco de hombres armados. Esta vez perdió la vida.

El crimen ocurrió durante la noche de este lunes 14 de septiembre en Santa Marta, cuando Juan Vicente caminaba por la vía principal, en inmediaciones del barrio Los Laureles, sobre el corredor que comunica el sector de Cootransmag con la Universidad.

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De acuerdo con la información conocida, desconocidos se acercaron hasta donde se encontraba el joven y, sin mediar palabra, le dispararon en repetidas oportunidades antes de escapar del sector.

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Juan Vicente quedó tendido en el lugar. Poco después, las autoridades llegaron para acordonar la zona y adelantar las primeras diligencias judiciales.

El caso tiene un antecedente que ahora será clave dentro de la investigación: el pasado 11 de junio de 2026, Juan Vicente ya había sido víctima de otro atentado en el que logró sobrevivir.

Tres meses después volvieron a atacarlo.

Ahora los investigadores deberán establecer si los dos hechos están relacionados y qué había detrás de los ataques contra Juan Vicente.