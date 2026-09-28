Lucas Murillo salió de cuidados intensivos y avanza en su recuperación tras cirugía a corazón abierto en Floridablanca

Floridablanca

Lucas Francesco Murillo, el niño santandereano de 7 años cuya historia ha movilizado a miles de personas en todo el país, fue trasladado de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) pediátrica al área de hospitalización general de una clínica de Floridablanca, una semana después de haber sido sometido a una cirugía a corazón abierto.

El avance, confirmado este lunes 28 de septiembre de 2026, fue recibido con alivio por su familia, que ha calificado la evolución del menor como “un verdadero milagro”.

Publicidad

Superó las 72 horas más críticas

Tras la intervención, Lucas permaneció bajo estricta observación médica. Luego de superar las primeras 72 horas, consideradas claves en este tipo de procedimientos, el equipo médico autorizó su salida de la UCI. Sin embargo, los especialistas mantienen el seguimiento de su coagulación y del tratamiento farmacológico, y advierten que las próximas dos semanas serán determinantes para consolidar la recuperación.

Publicidad

Rompecabezas y tareas desde el hospital

Mientras avanza su recuperación, el niño continúa con sus actividades escolares a través del programa de educación hospitalaria y dedica parte de su tiempo a armar rompecabezas, uno de sus pasatiempos favoritos.

“Estamos muy contentos de ver la potencia que tiene la oración”, expresó un familiar, quien agradeció las muestras de apoyo que han llegado desde Santander y otras regiones del país.

Una historia que unió a Colombia

El caso de Lucas generó una amplia ola de solidaridad en redes sociales y en su natal Santander, donde cadenas de oración y mensajes de ánimo acompañaron a la familia durante el proceso. Lo Que Pasa en Colombia seguirá atento a la evolución de su estado de salud.